|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 тра, 2022 15:36
vitaliian написав:
На доллар па 36 и топливо па 57 покупатель оказывается тоже есть. А вангователи ванговали мивину в кожну хату.
Ропа була і ПА140, якщо хто забув. І ПА100+ тако ж.
Мені дивно чути про всьопрапало при ціні нафти $115 за барильце, ніколи так не було і ось знову.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29059
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1407 раз.
- Подякували: 2507 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 26 тра, 2022 15:39
lejko_vit написав:
То что сдавалось в Ирпене за 15500 до 24.02 сдалось без проблем за 8000 так что да, пригород никому не нужен
Ще минулого року, по-моєму Натт писала, що ціна досягла 10Кгрн за 1к.
Тобто доковідна ціна була нижче.
оренда в Ірпені 10К за 1к, думаю це не всепропало, це просадка після бурного росту.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29059
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1407 раз.
- Подякували: 2507 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 27 тра, 2022 01:12
flyman написав: vitaliian написав:
она его и не имела. Люди платили +/- те же деньги что и в столице, только в Киеве это был хрущ с убитым двором, а в пригороде новострой со свежим ремонтом. Ездить каждое утро на авто, где тут экономия?
1. Не всім тре пертися з пригорода в місто. Є люди які працюють віддалено, починаючи від ковідоної, а дехто і ще раніше.
2. ШРТ, поки що його в напрямі Ірпеня можна сказати що нема (раз зранку і раз ввечері), але, думаю, що повноцінний графік приміського ШРТ запустять через місяць-другий, як тільки відновлять міст через р.Ірпінь.
В сторону Фастова має ходити по розкладу, як і до війни, думаю, що аналогічно і на інших напрямах. Просто Коростенський напрям в силу причин непереборної дії сильно пострадав і потрібен час та ресурси на відновлення інфраструктури.
Ааа... Опять ШРТ...Флай неисправим. Даже война не влияет
Флай, есть две аксиомы -
1) пешая доступность метро - это ДО
1км
2) электрички подавляющему большинству вообще не интересны, даже если они находятся в пешей доступности
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 688
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 410 раз.
- Подякували: 482 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 тра, 2022 06:13
Damien написав: flyman написав: vitaliian написав:
она его и не имела. Люди платили +/- те же деньги что и в столице, только в Киеве это был хрущ с убитым двором, а в пригороде новострой со свежим ремонтом. Ездить каждое утро на авто, где тут экономия?
1. Не всім тре пертися з пригорода в місто. Є люди які працюють віддалено, починаючи від ковідоної, а дехто і ще раніше.
2. ШРТ, поки що його в напрямі Ірпеня можна сказати що нема (раз зранку і раз ввечері), але, думаю, що повноцінний графік приміського ШРТ запустять через місяць-другий, як тільки відновлять міст через р.Ірпінь.
В сторону Фастова має ходити по розкладу, як і до війни, думаю, що аналогічно і на інших напрямах. Просто Коростенський напрям в силу причин непереборної дії сильно пострадав і потрібен час та ресурси на відновлення інфраструктури.
Ааа... Опять ШРТ...Флай неисправим. Даже война не влияет
Флай, есть две аксиомы -
1) пешая доступность метро - это ДО
1км
2) электрички подавляющему большинству вообще не интересны, даже если они находятся в пешей доступности
У кожної людини є певний рівень інтелекту, поріг критичного мислення.
Любитель бучанських підвалів і його ірпіньська подружка-електросамокатчиця насправді мають вельми примітивне уявлення про навколишній світ. Відсутність повноцінної освіти, селянська впертість, куций життєвий досвід - не дозволяє їм встановити причинно-наслідкові зв'язки у багатьох випадках.
Тому ці люди пишуть відверту ахінею.
В Києві орендні ставки впали вдвічі, це в гривні! Тисячі порожніх квартир.
Квартири в пригороді - будуть здаватись за комуналку, найближчим часом.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22754
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1440 раз.
- Подякували: 2364 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|98829
|18352338
|
Чет 26 тра, 2022 23:55
Zebra
|
|1008
|2162928
|
|
|138
|257727
|
|