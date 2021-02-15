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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2226222722282229
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 15:36

  vitaliian написав: На доллар па 36 и топливо па 57 покупатель оказывается тоже есть. А вангователи ванговали мивину в кожну хату.

Ропа була і ПА140, якщо хто забув. І ПА100+ тако ж.
Мені дивно чути про всьопрапало при ціні нафти $115 за барильце, ніколи так не було і ось знову.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 15:39

  lejko_vit написав:То что сдавалось в Ирпене за 15500 до 24.02 сдалось без проблем за 8000 так что да, пригород никому не нужен

Ще минулого року, по-моєму Натт писала, що ціна досягла 10Кгрн за 1к.
Тобто доковідна ціна була нижче.
оренда в Ірпені 10К за 1к, думаю це не всепропало, це просадка після бурного росту.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 01:12

  flyman написав:
  vitaliian написав:она его и не имела. Люди платили +/- те же деньги что и в столице, только в Киеве это был хрущ с убитым двором, а в пригороде новострой со свежим ремонтом. Ездить каждое утро на авто, где тут экономия?


1. Не всім тре пертися з пригорода в місто. Є люди які працюють віддалено, починаючи від ковідоної, а дехто і ще раніше.
2. ШРТ, поки що його в напрямі Ірпеня можна сказати що нема (раз зранку і раз ввечері), але, думаю, що повноцінний графік приміського ШРТ запустять через місяць-другий, як тільки відновлять міст через р.Ірпінь.
В сторону Фастова має ходити по розкладу, як і до війни, думаю, що аналогічно і на інших напрямах. Просто Коростенський напрям в силу причин непереборної дії сильно пострадав і потрібен час та ресурси на відновлення інфраструктури.

Ааа... Опять ШРТ...Флай неисправим. Даже война не влияет
Флай, есть две аксиомы -
1) пешая доступность метро - это ДО 1км
2) электрички подавляющему большинству вообще не интересны, даже если они находятся в пешей доступности
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 07:08

У кожної людини є певний рівень інтелекту, поріг критичного мислення.

Любитель бучанських підвалів і його ірпіньська подружка-електросамокатчиця насправді мають вельми примітивне уявлення про навколишній світ. Відсутність повноцінної освіти, селянська впертість, куций життєвий досвід - не дозволяє їм встановити причинно-наслідкові зв'язки у багатьох випадках.

Тому ці люди пишуть відверту ахінею.

В Києві орендні ставки впали вдвічі, це в гривні! Тисячі порожніх квартир.

Квартири в пригороді - будуть здаватись за комуналку, найближчим часом.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 07:39

  Frant написав:У кожної людини є певний рівень інтелекту, поріг критичного мислення.

Любитель бучанських підвалів і його ірпіньська подружка-електросамокатчиця насправді мають вельми примітивне уявлення про навколишній світ. Відсутність повноцінної освіти, селянська впертість, куций життєвий досвід - не дозволяє їм встановити причинно-наслідкові зв'язки у багатьох випадках.

Тому ці люди пишуть відверту ахінею.

В Києві орендні ставки впали вдвічі, це в гривні! Тисячі порожніх квартир.

Квартири в пригороді - будуть здаватись за комуналку, найближчим часом.


А там і до забитих вікон дійдемо, все як я писав.

В Одесі жорстка йде просадка, квартири в історичному центрі в царських будинках менше 20 тис.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... bgcQTvzHq4

Також в Одесі кавалірку як в Флая можна за 10 взяти біля моря.
Флая знов забанили ? Більше дня на волі не буває. :lol:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 08:37

  Хомякоид написав:
  Frant написав:У кожної людини є певний рівень інтелекту, поріг критичного мислення.

Любитель бучанських підвалів і його ірпіньська подружка-електросамокатчиця насправді мають вельми примітивне уявлення про навколишній світ. Відсутність повноцінної освіти, селянська впертість, куций життєвий досвід - не дозволяє їм встановити причинно-наслідкові зв'язки у багатьох випадках.

Тому ці люди пишуть відверту ахінею.

В Києві орендні ставки впали вдвічі, це в гривні! Тисячі порожніх квартир.

Квартири в пригороді - будуть здаватись за комуналку, найближчим часом.


А там і до забитих вікон дійдемо, все як я писав.

В Одесі жорстка йде просадка, квартири в історичному центрі в царських будинках менше 20 тис.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... bgcQTvzHq4

Також в Одесі кавалірку як в Флая можна за 10 взяти біля моря.
Флая знов забанили ? Більше дня на волі не буває. :lol:

Ціни на нерухомість в Україні , у валюті, швидко просядуть вдвічі, в порівнянні з 2021.
Орендні ставки - можливо, в 3-5 разів.


Донині в Києві повно порожніх орендних квартир, а дехто здає за комуналку, перевіреним квартирантам.

Тому що запускати нових квартирантів задешево - лотерея. Можуть за два, три місяця так засрати квартиру, що потім треба робити не просто прибирання, а ремонт.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 09:02

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Frant написав:Ціни на нерухомість в Україні , у валюті, швидко просядуть вдвічі, в порівнянні з 2021.
Орендні ставки - можливо, в 3-5 разів.

Ну да ну да
За рік ціна в дол США виросла на 15,38%
1 300 - 1 500 дол США/м²
28 трав. 2021 - 28 трав. 2022
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 09:29

  BIGor написав:
  Frant написав:Ціни на нерухомість в Україні , у валюті, швидко просядуть вдвічі, в порівнянні з 2021.
Орендні ставки - можливо, в 3-5 разів.

Ну да ну да
За рік ціна в дол США виросла на 15,38%
1 300 - 1 500 дол США/м²
28 трав. 2021 - 28 трав. 2022
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell

Невже???
Пан живе в якійсь паралельній реальності?)))
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 09:41

  Frant написав:
  BIGor написав:
  Frant написав:Ціни на нерухомість в Україні , у валюті, швидко просядуть вдвічі, в порівнянні з 2021.
Орендні ставки - можливо, в 3-5 разів.

Ну да ну да
За рік ціна в дол США виросла на 15,38%
1 300 - 1 500 дол США/м²
28 трав. 2021 - 28 трав. 2022
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell

Невже???
Пан живе в якійсь паралельній реальності?)))

Де падіння в 2 рази профессор?
BIGor
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