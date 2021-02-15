Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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vitaliian написав:она его и не имела. Люди платили +/- те же деньги что и в столице, только в Киеве это был хрущ с убитым двором, а в пригороде новострой со свежим ремонтом. Ездить каждое утро на авто, где тут экономия?
1. Не всім тре пертися з пригорода в місто. Є люди які працюють віддалено, починаючи від ковідоної, а дехто і ще раніше. 2. ШРТ, поки що його в напрямі Ірпеня можна сказати що нема (раз зранку і раз ввечері), але, думаю, що повноцінний графік приміського ШРТ запустять через місяць-другий, як тільки відновлять міст через р.Ірпінь. В сторону Фастова має ходити по розкладу, як і до війни, думаю, що аналогічно і на інших напрямах. Просто Коростенський напрям в силу причин непереборної дії сильно пострадав і потрібен час та ресурси на відновлення інфраструктури.
Ааа... Опять ШРТ...Флай неисправим. Даже война не влияет Флай, есть две аксиомы - 1) пешая доступность метро - это ДО 1км 2) электрички подавляющему большинству вообще не интересны, даже если они находятся в пешей доступности
Frant написав:У кожної людини є певний рівень інтелекту, поріг критичного мислення.
Любитель бучанських підвалів і його ірпіньська подружка-електросамокатчиця насправді мають вельми примітивне уявлення про навколишній світ. Відсутність повноцінної освіти, селянська впертість, куций життєвий досвід - не дозволяє їм встановити причинно-наслідкові зв'язки у багатьох випадках.
Тому ці люди пишуть відверту ахінею.
В Києві орендні ставки впали вдвічі, це в гривні! Тисячі порожніх квартир.
Квартири в пригороді - будуть здаватись за комуналку, найближчим часом.
Невже??? Пан живе в якійсь паралельній реальності?)))
Падение в 2 раза - это еще оптимистично. На бумаге в данный момент есть повышение потому, что из этих 12 месяцев - первые 6 месяцев действительно был достаточно большой рост, следующие 3 месяца с 11.21 про 02.22 - топтание на месте с тенденцией к понижению. А потом война и отсутствие рынка как такового(с кучей объявлений на ОЛХ с автопродлением). Поэтому графики бомбера показывают чуть менее, чем ничего