А як інакше? Без фіксації ніхто не буде орендувати. Навіть з фіксацією на 3 місяця орендарі будуть крутити носом, та шукати де їм зафіксують на 6.
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Додано: Пон 30 тра, 2022 13:34
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
А як інакше? Без фіксації ніхто не буде орендувати. Навіть з фіксацією на 3 місяця орендарі будуть крутити носом, та шукати де їм зафіксують на 6.
Додано: Пон 30 тра, 2022 13:38
Многие арендодатели пишут в объявах сладкую цену, а потом, на просмотре озвучивают что это цена только на первый месяц, а дальше цена будет довоенная.
Додано: Пон 30 тра, 2022 14:13
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Тобто живуть за 300-400грн/мic? Скiльки сума комуналки без ел-ки/води/тепла (по 10грн/м2)? Тобто здають собi в збиток, чи амортизацiя не рахуеться i всi речi/технiка/меблi/ремонт вiчний?
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