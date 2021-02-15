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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2227222822292230
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 13:34

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Binox написав:Есть ли смысл сейчас фиксировать размер аренды на три месяца? Непонятно что будет дальше, рынок аренды упадет или может вырастет (например аренда квартиры 8к грн по Анны Ахматовой)

А як інакше? Без фіксації ніхто не буде орендувати. Навіть з фіксацією на 3 місяця орендарі будуть крутити носом, та шукати де їм зафіксують на 6.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 13:38

  Binox написав:Есть ли смысл сейчас фиксировать размер аренды на три месяца? Непонятно что будет дальше, рынок аренды упадет или может вырастет (например аренда квартиры 8к грн по Анны Ахматовой)

Многие арендодатели пишут в объявах сладкую цену, а потом, на просмотре озвучивают что это цена только на первый месяц, а дальше цена будет довоенная.
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 14:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Frant написав:Донині в Києві повно порожніх орендних квартир, а дехто здає за комуналку, перевіреним квартирантам.

Тобто живуть за 300-400грн/мic? Скiльки сума комуналки без ел-ки/води/тепла (по 10грн/м2)? Тобто здають собi в збиток, чи амортизацiя не рахуеться i всi речi/технiка/меблi/ремонт вiчний?
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 15:18

  Vlad442 написав:
  Binox написав:Есть ли смысл сейчас фиксировать размер аренды на три месяца? Непонятно что будет дальше, рынок аренды упадет или может вырастет (например аренда квартиры 8к грн по Анны Ахматовой)

А як інакше? Без фіксації ніхто не буде орендувати. Навіть з фіксацією на 3 місяця орендарі будуть крутити носом, та шукати де їм зафіксують на 6.


Так я переживаю, что зафиксировав цену на три месяца рыночная цена упадет уже в следующем, как это обойти пока не придумал. А ещё обязательство предупреждать владельца за 30 дней до переезда, на мой взгляд арендодатели перетягивают одеяло на себя, две недели это был бы справедливый срок
Binox
 
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