Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Binox написав:Есть ли смысл сейчас фиксировать размер аренды на три месяца? Непонятно что будет дальше, рынок аренды упадет или может вырастет (например аренда квартиры 8к грн по Анны Ахматовой)
А як інакше? Без фіксації ніхто не буде орендувати. Навіть з фіксацією на 3 місяця орендарі будуть крутити носом, та шукати де їм зафіксують на 6.
Так я переживаю, что зафиксировав цену на три месяца рыночная цена упадет уже в следующем, как это обойти пока не придумал. А ещё обязательство предупреждать владельца за 30 дней до переезда, на мой взгляд арендодатели перетягивают одеяло на себя, две недели это был бы справедливый срок
Damien написав:Падение в 2 раза - это еще оптимистично. На бумаге в данный момент есть повышение потому, что из этих 12 месяцев - первые 6 месяцев действительно был достаточно большой рост, следующие 3 месяца с 11.21 про 02.22 - топтание на месте с тенденцией к понижению. А потом война и отсутствие рынка как такового(с кучей объявлений на ОЛХ с автопродлением). Поэтому графики бомбера показывают чуть менее, чем ничего
Падение в два раза долларовых цен продажи вторичного ? При таком уровне девальвации, я считаю, сомнительно. Попробуйте вот этой продавчине гостинки с кухней 4 м2 объяснить о снижении цены. За неделю до войны 44.5куе, а месяц назад 50.0куе . https://ua.m2bomber.com/obj/866212676/v ... rtira-torg
Damien написав:Падение в 2 раза - это еще оптимистично. На бумаге в данный момент есть повышение потому, что из этих 12 месяцев - первые 6 месяцев действительно был достаточно большой рост, следующие 3 месяца с 11.21 про 02.22 - топтание на месте с тенденцией к понижению. А потом война и отсутствие рынка как такового(с кучей объявлений на ОЛХ с автопродлением). Поэтому графики бомбера показывают чуть менее, чем ничего
Падение в два раза долларовых цен продажи вторичного ? При таком уровне девальвации, я считаю, сомнительно. Попробуйте вот этой продавчине гостинки с кухней 4 м2 объяснить о снижении цены. За неделю до войны 44.5куе, а месяц назад 50.0куе . https://ua.m2bomber.com/obj/866212676/v ... rtira-torg
ну уникалов хватает-это как машины продают...у всех цена рыночная к примеру 15-18 но найдётся пару умных ставят 25 всегда удивляли такие люди...ты же не один на планете со своей машиной