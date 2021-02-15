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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2227222822292230
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 13:34

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Binox написав:Есть ли смысл сейчас фиксировать размер аренды на три месяца? Непонятно что будет дальше, рынок аренды упадет или может вырастет (например аренда квартиры 8к грн по Анны Ахматовой)

А як інакше? Без фіксації ніхто не буде орендувати. Навіть з фіксацією на 3 місяця орендарі будуть крутити носом, та шукати де їм зафіксують на 6.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 13:38

  Binox написав:Есть ли смысл сейчас фиксировать размер аренды на три месяца? Непонятно что будет дальше, рынок аренды упадет или может вырастет (например аренда квартиры 8к грн по Анны Ахматовой)

Многие арендодатели пишут в объявах сладкую цену, а потом, на просмотре озвучивают что это цена только на первый месяц, а дальше цена будет довоенная.
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 14:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Frant написав:Донині в Києві повно порожніх орендних квартир, а дехто здає за комуналку, перевіреним квартирантам.

Тобто живуть за 300-400грн/мic? Скiльки сума комуналки без ел-ки/води/тепла (по 10грн/м2)? Тобто здають собi в збиток, чи амортизацiя не рахуеться i всi речi/технiка/меблi/ремонт вiчний?
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 15:18

  Vlad442 написав:
  Binox написав:Есть ли смысл сейчас фиксировать размер аренды на три месяца? Непонятно что будет дальше, рынок аренды упадет или может вырастет (например аренда квартиры 8к грн по Анны Ахматовой)

А як інакше? Без фіксації ніхто не буде орендувати. Навіть з фіксацією на 3 місяця орендарі будуть крутити носом, та шукати де їм зафіксують на 6.


Так я переживаю, что зафиксировав цену на три месяца рыночная цена упадет уже в следующем, как это обойти пока не придумал. А ещё обязательство предупреждать владельца за 30 дней до переезда, на мой взгляд арендодатели перетягивают одеяло на себя, две недели это был бы справедливый срок
Binox
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 17:27

  Damien написав:Падение в 2 раза - это еще оптимистично.
На бумаге в данный момент есть повышение потому, что из этих 12 месяцев - первые 6 месяцев действительно был достаточно большой рост, следующие 3 месяца с 11.21 про 02.22 - топтание на месте с тенденцией к понижению. А потом война и отсутствие рынка как такового(с кучей объявлений на ОЛХ с автопродлением).
Поэтому графики бомбера показывают чуть менее, чем ничего


Падение в два раза долларовых цен продажи вторичного ?
При таком уровне девальвации, я считаю, сомнительно.
Попробуйте вот этой продавчине гостинки с кухней 4 м2 объяснить о снижении цены.
За неделю до войны 44.5куе, а месяц назад 50.0куе . :mrgreen:
https://ua.m2bomber.com/obj/866212676/v ... rtira-torg
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 17:48

  vladimir07 написав:
  Damien написав:Падение в 2 раза - это еще оптимистично.
На бумаге в данный момент есть повышение потому, что из этих 12 месяцев - первые 6 месяцев действительно был достаточно большой рост, следующие 3 месяца с 11.21 про 02.22 - топтание на месте с тенденцией к понижению. А потом война и отсутствие рынка как такового(с кучей объявлений на ОЛХ с автопродлением).
Поэтому графики бомбера показывают чуть менее, чем ничего


Падение в два раза долларовых цен продажи вторичного ?
При таком уровне девальвации, я считаю, сомнительно.
Попробуйте вот этой продавчине гостинки с кухней 4 м2 объяснить о снижении цены.
За неделю до войны 44.5куе, а месяц назад 50.0куе . :mrgreen:
https://ua.m2bomber.com/obj/866212676/v ... rtira-torg

ну уникалов хватает-это как машины продают...у всех цена рыночная к примеру 15-18 но найдётся пару умных ставят 25 :D всегда удивляли такие люди...ты же не один на планете со своей машиной
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 01:46

  Евгений Н. написав:
  Frant написав:Донині в Києві повно порожніх орендних квартир, а дехто здає за комуналку, перевіреним квартирантам.

Тобто живуть за 300-400грн/мic? Скiльки сума комуналки без ел-ки/води/тепла (по 10грн/м2)? Тобто здають собi в збиток, чи амортизацiя не рахуеться i всi речi/технiка/меблi/ремонт вiчний?


условно можно сказать 15 летом/ 50 ... 60...70 грн. зимой
это по текущим ценам на гар. воду и отопление
т.е. если до начала осени квартиру не сдать, то она с началом отопительного сезона начнёт генерировать стабильную отрицательную доходность.

ко многим осознание сего момента подтянется ближе к осени
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 13:09

Покращення

Укртеплокоммунэнерго : "Тарифы для населения на тепло с 1 июня придется повышать"

mautke.com.ua/?p=5416

Согласно документу, цена газа для населения с 1 июня вырастет почти в 4 раза.

Вместо поддержки, снижения налогов для и так еле дышащего бизнеса имеем покращення от гениев у руля страны.

После начала войны предполагаю что коммуналку платили в лучшем случае 25% населения. Если введут повышение - наверно 99% населения помахает ручкой этим спецЫалистам.
David_pl
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 16:49

  David_pl написав:Укртеплокоммунэнерго : "Тарифы для населения на тепло с 1 июня придется повышать"

mautke.com.ua/?p=5416

Согласно документу, цена газа для населения с 1 июня вырастет почти в 4 раза.

Вместо поддержки, снижения налогов для и так еле дышащего бизнеса имеем покращення от гениев у руля страны.

После начала войны предполагаю что коммуналку платили в лучшем случае 25% населения. Если введут повышение - наверно 99% населения помахает ручкой этим спецЫалистам.


Генії - це ті, хто вигадує якусь хрень, коли в самій статті про це ні слова. У нашій професійній журналістиці працюєте, мабуть?

Прямо за посиланням написано про 3 сценарії компенсації, в жодному з них про підвищення тарифів для населення не йдеться. Не кажучи вже про те, що до кінця війни нічого точно не підвищуватимуть.

условно можно сказать 15 летом/ 50 ... 60...70 грн. зимой
это по текущим ценам на гар. воду и отопление

У квартирі, яка стоїть порожня, вочевидь за гарячу або холодну воду ніхто не платить.

Опалення - то інша справа, але при поточних тарифах часто все одно вигідніше його проплатити, ніж вбивати хороший ремонт незрозуміло якими орендарями.
Квартири з автономним котлом ще більше цінуватимуться, ну це давно вангували.
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 17:35

Для zerocool

Генії - це ті, хто вигадує якусь хрень, коли в самій статті про це ні слова.

из статьи:
Згідно з цінами, доведеними ГК “Нафтогаз Трейдинг” до теплопостачальних підприємств, ціна газу для виробництва теплоенергії для потреб населення з 1 червня 2022 року зростає в 3,9 разів. Оскільки в структурі вартості 1 Гкал газова складова в середньому складає 80%, то тариф на теплоенергію для населення відповідно зросте щонайменше втричі і становитиме понад 5 тис. грн/Гкал


В конце я написал
Если введут повышение
David_pl
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