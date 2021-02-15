Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Binox написав:Есть ли смысл сейчас фиксировать размер аренды на три месяца? Непонятно что будет дальше, рынок аренды упадет или может вырастет (например аренда квартиры 8к грн по Анны Ахматовой)
А як інакше? Без фіксації ніхто не буде орендувати. Навіть з фіксацією на 3 місяця орендарі будуть крутити носом, та шукати де їм зафіксують на 6.
Так я переживаю, что зафиксировав цену на три месяца рыночная цена упадет уже в следующем, как это обойти пока не придумал. А ещё обязательство предупреждать владельца за 30 дней до переезда, на мой взгляд арендодатели перетягивают одеяло на себя, две недели это был бы справедливый срок
Damien написав:Падение в 2 раза - это еще оптимистично. На бумаге в данный момент есть повышение потому, что из этих 12 месяцев - первые 6 месяцев действительно был достаточно большой рост, следующие 3 месяца с 11.21 про 02.22 - топтание на месте с тенденцией к понижению. А потом война и отсутствие рынка как такового(с кучей объявлений на ОЛХ с автопродлением). Поэтому графики бомбера показывают чуть менее, чем ничего
Падение в два раза долларовых цен продажи вторичного ? При таком уровне девальвации, я считаю, сомнительно. Попробуйте вот этой продавчине гостинки с кухней 4 м2 объяснить о снижении цены. За неделю до войны 44.5куе, а месяц назад 50.0куе . https://ua.m2bomber.com/obj/866212676/v ... rtira-torg
Damien написав:Падение в 2 раза - это еще оптимистично. На бумаге в данный момент есть повышение потому, что из этих 12 месяцев - первые 6 месяцев действительно был достаточно большой рост, следующие 3 месяца с 11.21 про 02.22 - топтание на месте с тенденцией к понижению. А потом война и отсутствие рынка как такового(с кучей объявлений на ОЛХ с автопродлением). Поэтому графики бомбера показывают чуть менее, чем ничего
Падение в два раза долларовых цен продажи вторичного ? При таком уровне девальвации, я считаю, сомнительно. Попробуйте вот этой продавчине гостинки с кухней 4 м2 объяснить о снижении цены. За неделю до войны 44.5куе, а месяц назад 50.0куе . https://ua.m2bomber.com/obj/866212676/v ... rtira-torg
ну уникалов хватает-это как машины продают...у всех цена рыночная к примеру 15-18 но найдётся пару умных ставят 25 всегда удивляли такие люди...ты же не один на планете со своей машиной
Frant написав:Донині в Києві повно порожніх орендних квартир, а дехто здає за комуналку, перевіреним квартирантам.
Тобто живуть за 300-400грн/мic? Скiльки сума комуналки без ел-ки/води/тепла (по 10грн/м2)? Тобто здають собi в збиток, чи амортизацiя не рахуеться i всi речi/технiка/меблi/ремонт вiчний?
условно можно сказать 15 летом/ 50 ... 60...70 грн. зимой это по текущим ценам на гар. воду и отопление т.е. если до начала осени квартиру не сдать, то она с началом отопительного сезона начнёт генерировать стабильную отрицательную доходность.
ко многим осознание сего момента подтянется ближе к осени
David_pl написав:Укртеплокоммунэнерго : "Тарифы для населения на тепло с 1 июня придется повышать"
mautke.com.ua/?p=5416
Согласно документу, цена газа для населения с 1 июня вырастет почти в 4 раза.
Вместо поддержки, снижения налогов для и так еле дышащего бизнеса имеем покращення от гениев у руля страны.
После начала войны предполагаю что коммуналку платили в лучшем случае 25% населения. Если введут повышение - наверно 99% населения помахает ручкой этим спецЫалистам.
Генії - це ті, хто вигадує якусь хрень, коли в самій статті про це ні слова. У нашій професійній журналістиці працюєте, мабуть?
Прямо за посиланням написано про 3 сценарії компенсації, в жодному з них про підвищення тарифів для населення не йдеться. Не кажучи вже про те, що до кінця війни нічого точно не підвищуватимуть.
условно можно сказать 15 летом/ 50 ... 60...70 грн. зимой это по текущим ценам на гар. воду и отопление
У квартирі, яка стоїть порожня, вочевидь за гарячу або холодну воду ніхто не платить.
Опалення - то інша справа, але при поточних тарифах часто все одно вигідніше його проплатити, ніж вбивати хороший ремонт незрозуміло якими орендарями. Квартири з автономним котлом ще більше цінуватимуться, ну це давно вангували.
Генії - це ті, хто вигадує якусь хрень, коли в самій статті про це ні слова.
из статьи:
Згідно з цінами, доведеними ГК “Нафтогаз Трейдинг” до теплопостачальних підприємств, ціна газу для виробництва теплоенергії для потреб населення з 1 червня 2022 року зростає в 3,9 разів. Оскільки в структурі вартості 1 Гкал газова складова в середньому складає 80%, то тариф на теплоенергію для населення відповідно зросте щонайменше втричі і становитиме понад 5 тис. грн/Гкал