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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 тра, 2022 18:09
Binox написав:
Так я переживаю, что зафиксировав цену на три месяца рыночная цена упадет уже в следующем, как это обойти пока не придумал. А ещё обязательство предупреждать владельца за 30 дней до переезда, на мой взгляд арендодатели перетягивают одеяло на себя, две недели это был бы справедливый срок
Зря вы надеетесь, что цена в гривнах за 3 месяца упадет. Сейчас арендаторы пытаются зафиксировать низкие цены насколько можно дольше. В Киеве сейчас никак не опасней, чем во Львове, так зачем платить во Львове 30 за то, что в Киеве можно сейчас снять по 8.
Или вы про аренду в ЗУ?
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Vlad442
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