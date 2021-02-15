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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 18:09

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Binox написав:Так я переживаю, что зафиксировав цену на три месяца рыночная цена упадет уже в следующем, как это обойти пока не придумал. А ещё обязательство предупреждать владельца за 30 дней до переезда, на мой взгляд арендодатели перетягивают одеяло на себя, две недели это был бы справедливый срок

Зря вы надеетесь, что цена в гривнах за 3 месяца упадет. Сейчас арендаторы пытаются зафиксировать низкие цены насколько можно дольше. В Киеве сейчас никак не опасней, чем во Львове, так зачем платить во Львове 30 за то, что в Киеве можно сейчас снять по 8.
Или вы про аренду в ЗУ?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 20:45

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vlad442 написав:за то, что в Киеве можно сейчас снять по 8.

Сейчас по 8, через пару недель по 6 и 4. А потом глядишь арендодатели и доплачивать начнут, чтобы в их квартирке поселились арендаторы.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 22:33

  Евгений Н. написав:
  Vlad442 написав:за то, что в Киеве можно сейчас снять по 8.

Сейчас по 8, через пару недель по 6 и 4. А потом глядишь арендодатели и доплачивать начнут, чтобы в их квартирке поселились арендаторы.

Кожен день ринок відновлюється при балансі спросу та пропозиції. Ціни поступово кожен день зростають, пусть і потрошки. Коли орендар зараз запропонує зафіксувати ціну на один місяць, чи два, орендодавець буде обома руками за, а потім запропонує негуманну ціну.
Зараз зафіксувати ціну бажають орендарі, а не орендодавці.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 08:16

  Vlad442 написав:
  Евгений Н. написав:
  Vlad442 написав:за то, что в Киеве можно сейчас снять по 8.

Сейчас по 8, через пару недель по 6 и 4. А потом глядишь арендодатели и доплачивать начнут, чтобы в их квартирке поселились арендаторы.

Кожен день ринок відновлюється при балансі спросу та пропозиції. Ціни поступово кожен день зростають, пусть і потрошки. Коли орендар зараз запропонує зафіксувати ціну на один місяць, чи два, орендодавець буде обома руками за, а потім запропонує негуманну ціну.
Зараз зафіксувати ціну бажають орендарі, а не орендодавці.

А чому ціни будуть падати в столиці по 6- 4к та за комуналь, якщо тільки із ЗУ поїзди на Київ майже вщент забиті + не сезон на ринку оренди? А так просто "від стелі" пиз..нути можна що завгодно. Особливо коли це пророчить нова "місцева Ванга" :lol:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 09:52

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://t.me/truexanewsua/49025
Гадаю ці цифри про заклади харчування корелюють з ситуацією з орендой.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:16

  Vlad442 написав:https://t.me/truexanewsua/49025
Гадаю ці цифри про заклади харчування корелюють з ситуацією з орендой.

Цікаво в яких містах корелюється оренда на південному сході України із ростом виручки 93-94-106%? :roll:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 12:27

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Платити не можна з'їхати: що робити із покинутими орендованими квартирами під час війни
https://apostrophe.ua/ua/article/societ ... ynyi/45963
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 13:06

  Vlad442 написав:Платити не можна з'їхати: що робити із покинутими орендованими квартирами під час війни
https://apostrophe.ua/ua/article/societ ... ynyi/45963


Роботи він не має і жив за рахунок оренди, гроші йому були необхідні
Трібека?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 13:21

Я со своих белорусов аренду уже третий месяц беру, хотя они в Польше и скорее всего уже не вернутся. Квартиру они так и не освободили, ключи не отдали. Смотря я на этих ИТшников и фигею, я бы, в такой ситуации уже давно бы, что-нибудь придумал. Но если им там проще то велкам.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 13:26

  Bolt написав:Я со своих белорусов аренду уже третий месяц беру, хотя они в Польше и скорее всего уже не вернутся. Квартиру они так и не освободили, ключи не отдали. Смотря я на этих ИТшников и фигею, я бы, в такой ситуации уже давно бы, что-нибудь придумал. Но если им там проще то велкам.

ну слушай.
мои белорусы тоже уехали в польшу и денег я с них не брал но и страховой депозит не вернул. Хотя даже и вопрос этот не задавался.
хорошо что хоть вещи в ящики попаковали, то все отправил туда в поляндию.
возвращаться не собираются.
бежали от режима батька, попали в войну, теперь в польше
Олежан
 
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