Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Binox написав:Так я переживаю, что зафиксировав цену на три месяца рыночная цена упадет уже в следующем, как это обойти пока не придумал. А ещё обязательство предупреждать владельца за 30 дней до переезда, на мой взгляд арендодатели перетягивают одеяло на себя, две недели это был бы справедливый срок
Зря вы надеетесь, что цена в гривнах за 3 месяца упадет. Сейчас арендаторы пытаются зафиксировать низкие цены насколько можно дольше. В Киеве сейчас никак не опасней, чем во Львове, так зачем платить во Львове 30 за то, что в Киеве можно сейчас снять по 8. Или вы про аренду в ЗУ?
Vlad442 написав:за то, что в Киеве можно сейчас снять по 8.
Сейчас по 8, через пару недель по 6 и 4. А потом глядишь арендодатели и доплачивать начнут, чтобы в их квартирке поселились арендаторы.
Кожен день ринок відновлюється при балансі спросу та пропозиції. Ціни поступово кожен день зростають, пусть і потрошки. Коли орендар зараз запропонує зафіксувати ціну на один місяць, чи два, орендодавець буде обома руками за, а потім запропонує негуманну ціну. Зараз зафіксувати ціну бажають орендарі, а не орендодавці.
Vlad442 написав:за то, что в Киеве можно сейчас снять по 8.
Сейчас по 8, через пару недель по 6 и 4. А потом глядишь арендодатели и доплачивать начнут, чтобы в их квартирке поселились арендаторы.
Кожен день ринок відновлюється при балансі спросу та пропозиції. Ціни поступово кожен день зростають, пусть і потрошки. Коли орендар зараз запропонує зафіксувати ціну на один місяць, чи два, орендодавець буде обома руками за, а потім запропонує негуманну ціну. Зараз зафіксувати ціну бажають орендарі, а не орендодавці.
А чому ціни будуть падати в столиці по 6- 4к та за комуналь, якщо тільки із ЗУ поїзди на Київ майже вщент забиті + не сезон на ринку оренди? А так просто "від стелі" пиз..нути можна що завгодно. Особливо коли це пророчить нова "місцева Ванга"
Я со своих белорусов аренду уже третий месяц беру, хотя они в Польше и скорее всего уже не вернутся. Квартиру они так и не освободили, ключи не отдали. Смотря я на этих ИТшников и фигею, я бы, в такой ситуации уже давно бы, что-нибудь придумал. Но если им там проще то велкам.
Bolt написав:Я со своих белорусов аренду уже третий месяц беру, хотя они в Польше и скорее всего уже не вернутся. Квартиру они так и не освободили, ключи не отдали. Смотря я на этих ИТшников и фигею, я бы, в такой ситуации уже давно бы, что-нибудь придумал. Но если им там проще то велкам.
ну слушай. мои белорусы тоже уехали в польшу и денег я с них не брал но и страховой депозит не вернул. Хотя даже и вопрос этот не задавался. хорошо что хоть вещи в ящики попаковали, то все отправил туда в поляндию. возвращаться не собираются. бежали от режима батька, попали в войну, теперь в польше