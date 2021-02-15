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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 13:39

  Олежан написав:
  Bolt написав:Я со своих белорусов аренду уже третий месяц беру, хотя они в Польше и скорее всего уже не вернутся. Квартиру они так и не освободили, ключи не отдали. Смотря я на этих ИТшников и фигею, я бы, в такой ситуации уже давно бы, что-нибудь придумал. Но если им там проще то велкам.

ну слушай.
мои белорусы тоже уехали в польшу и денег я с них не брал но и страховой депозит не вернул. Хотя даже и вопрос этот не задавался.
хорошо что хоть вещи в ящики попаковали, то все отправил туда в поляндию.
возвращаться не собираются.
бежали от режима батька, попали в войну, теперь в польше

Я тоже мог бы попаковать и через автобус по 300-400грн, за сумку передать. Но они как говорится не мычат не телятся.. Там какую-то группу в ФБ нашли по перевозке вещей, но дальше дело не идёт. Если им лишние 300 баксов карман не жмут, то это их проблемы.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 13:40

  Bolt написав:
  Олежан написав:
  Bolt написав:Я со своих белорусов аренду уже третий месяц беру, хотя они в Польше и скорее всего уже не вернутся. Квартиру они так и не освободили, ключи не отдали. Смотря я на этих ИТшников и фигею, я бы, в такой ситуации уже давно бы, что-нибудь придумал. Но если им там проще то велкам.

ну слушай.
мои белорусы тоже уехали в польшу и денег я с них не брал но и страховой депозит не вернул. Хотя даже и вопрос этот не задавался.
хорошо что хоть вещи в ящики попаковали, то все отправил туда в поляндию.
возвращаться не собираются.
бежали от режима батька, попали в войну, теперь в польше

Я тоже мог бы попаковать и через автобус по 300-400грн, за сумку передать. Но они как говорится не мычат не телятся.. Там какую-то группу в ФБ нашли по перевозке вещей, но дальше дело не идёт. Если им лишние 300 баксов карман не жмут, то это их проблемы.

я новой почтой отправил все
деньги за отправку мне возместили
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 13:42

Я ж написал, что они не мычат не телятся, а меня в принципе устраивает. Всяко лучше, чем каким-то беженцам сдавать, пусть и дороже.
Пы. СЫ
У НП тарифы не гуманные, ЕМНИП 11 €/кг.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 13:50

  Bolt написав:Я ж написал, что они не мычат не телятся, а меня в принципе устраивает. Всяко лучше, чем каким-то беженцам сдавать, пусть и дороже.
Пы. СЫ
У НП тарифы не гуманные, ЕМНИП 11 €/кг.

ну ящик объемом 30кг и реальным весом в 18 кг обошелся в 2000 грн
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 13:52

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Bolt написав:Я ж написал, что они не мычат не телятся, а меня в принципе устраивает.

та понятно. у меня так ЦП сдается.
человек(гражданин США) живет от силы 2 месяца в год но платит регулярно.
вот написал что б июле возвращается в киев
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 13:53

  Олежан написав:
  Bolt написав:Я ж написал, что они не мычат не телятся, а меня в принципе устраивает. Всяко лучше, чем каким-то беженцам сдавать, пусть и дороже.
Пы. СЫ
У НП тарифы не гуманные, ЕМНИП 11 €/кг.

ну ящик объемом 30кг и реальным весом в 18 кг обошелся в 2000 грн

Ну у меня, наверное несколько, ящиков+Горный велик, несколько мониторов, системник.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 14:07

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

я 3 ящика отправил. 30 кг ящик женской косметики сказали оставить себе или выбросить
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 14:12

  Олежан написав:я 3 ящика отправил. 30 кг ящик женской косметики сказали оставить себе или выбросить

ХЗ. Может рассчитывают ещё вернуться?!
Bolt
 
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