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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 01 чер, 2022 13:40
Bolt написав: Олежан написав: Bolt написав:
Я со своих белорусов аренду уже третий месяц беру, хотя они в Польше и скорее всего уже не вернутся. Квартиру они так и не освободили, ключи не отдали. Смотря я на этих ИТшников и фигею, я бы, в такой ситуации уже давно бы, что-нибудь придумал. Но если им там проще то велкам.
ну слушай.
мои белорусы тоже уехали в польшу и денег я с них не брал но и страховой депозит не вернул. Хотя даже и вопрос этот не задавался.
хорошо что хоть вещи в ящики попаковали, то все отправил туда в поляндию.
возвращаться не собираются.
бежали от режима батька, попали в войну, теперь в польше
Я тоже мог бы попаковать и через автобус по 300-400грн, за сумку передать. Но они как говорится не мычат не телятся.. Там какую-то группу в ФБ нашли по перевозке вещей, но дальше дело не идёт. Если им лишние 300 баксов карман не жмут, то это их проблемы.
я новой почтой отправил все
деньги за отправку мне возместили
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Олежан
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Додано: Сер 01 чер, 2022 13:42
Я ж написал, что они не мычат не телятся, а меня в принципе устраивает. Всяко лучше, чем каким-то беженцам сдавать, пусть и дороже.
Пы. СЫ
У НП тарифы не гуманные, ЕМНИП 11 €/кг.
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Bolt
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Додано: Сер 01 чер, 2022 13:50
Bolt написав:
Я ж написал, что они не мычат не телятся, а меня в принципе устраивает. Всяко лучше, чем каким-то беженцам сдавать, пусть и дороже.
Пы. СЫ
У НП тарифы не гуманные, ЕМНИП 11 €/кг.
ну ящик объемом 30кг и реальным весом в 18 кг обошелся в 2000 грн
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Олежан
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Додано: Сер 01 чер, 2022 13:52
Bolt написав:
Я ж написал, что они не мычат не телятся, а меня в принципе устраивает.
та понятно. у меня так ЦП сдается.
человек(гражданин США) живет от силы 2 месяца в год но платит регулярно.
вот написал что б июле возвращается в киев
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Олежан
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Додано: Сер 01 чер, 2022 13:53
Олежан написав: Bolt написав:
Я ж написал, что они не мычат не телятся, а меня в принципе устраивает. Всяко лучше, чем каким-то беженцам сдавать, пусть и дороже.
Пы. СЫ
У НП тарифы не гуманные, ЕМНИП 11 €/кг.
ну ящик объемом 30кг и реальным весом в 18 кг обошелся в 2000 грн
Ну у меня, наверное несколько, ящиков+Горный велик, несколько мониторов, системник.
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Bolt
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Додано: Сер 01 чер, 2022 14:07
я 3 ящика отправил. 30 кг ящик женской косметики сказали оставить себе или выбросить
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Олежан
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Додано: Сер 01 чер, 2022 14:12
Олежан написав:
я 3 ящика отправил. 30 кг ящик женской косметики сказали оставить себе или выбросить
ХЗ. Может рассчитывают ещё вернуться?!
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Bolt
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Додано: Чет 02 чер, 2022 11:32
Vlad442 написав:
В Киеве сейчас никак не опасней, чем во Львове, так зачем платить во Львове 30 за то, что в Киеве можно сейчас снять по 8.
Или вы про аренду в ЗУ?
Во Львове и в иных центрах ЗУ цены уже сдулись, т.к. арендаторы разъехались.
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vladimir07
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