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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2230223122322233
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 12:47

  hxbbgaf написав:А цены рухнули раза в 2 даже на эконом-сегмент.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdaetsy ... OJAfR.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-od ... NRs8Z.html
Такого плана квартиры в начале года были вдвое дороже.


Интиресно, а до войны там кто-то снимал ?
Уровень квартир просто зашквар.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 12:55

  hxbbgaf написав:А цены рухнули раза в 2 даже на эконом-сегмент.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdaetsy ... OJAfR.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-od ... NRs8Z.html
Такого плана квартиры в начале года были вдвое дороже.


Цікаво, на продаж, ціни також в два рази складуться?
sergikkc007
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