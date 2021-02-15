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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 чер, 2022 12:47
Интиресно, а до войны там кто-то снимал ?
Уровень квартир просто зашквар.
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Хомякоид
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Додано: Суб 04 чер, 2022 12:55
Цікаво, на продаж, ціни також в два рази складуться?
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sergikkc007
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