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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 чер, 2022 12:47
Интиресно, а до войны там кто-то снимал ?
Уровень квартир просто зашквар.
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Хомякоид
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Додано: Суб 04 чер, 2022 12:55
Цікаво, на продаж, ціни також в два рази складуться?
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sergikkc007
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Додано: Суб 04 чер, 2022 14:24
только что взял телефон в левую руку и правой рукой набрал номера телефонов.
- по Троещине абонент вне зоны.
- Дарницкая площадь риелтор Тереза алкоголическим голосом сказала дословно "По этой квартире уже решили, но есть другая квартира, правда она дороже..."
Не ленитесь брать телефон в руки и звонить, это очень помогает понимать реальность.
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Додано: Суб 04 чер, 2022 14:27
Хомякоид написав:
Интиресно, а до войны там кто-то снимал ?
Уровень квартир просто зашквар.
Если за 6000 грн, то с дракой у подъезда.
Правда контингент соответствовал уровню квартир.
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