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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2230223122322233
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 12:47

  hxbbgaf написав:А цены рухнули раза в 2 даже на эконом-сегмент.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdaetsy ... OJAfR.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-od ... NRs8Z.html
Такого плана квартиры в начале года были вдвое дороже.


Интиресно, а до войны там кто-то снимал ?
Уровень квартир просто зашквар.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 12:55

  hxbbgaf написав:А цены рухнули раза в 2 даже на эконом-сегмент.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdaetsy ... OJAfR.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-od ... NRs8Z.html
Такого плана квартиры в начале года были вдвое дороже.


Цікаво, на продаж, ціни також в два рази складуться?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 14:24

  hxbbgaf написав:А цены рухнули раза в 2 даже на эконом-сегмент.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdaetsy ... OJAfR.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-od ... NRs8Z.html
Такого плана квартиры в начале года были вдвое дороже.

только что взял телефон в левую руку и правой рукой набрал номера телефонов.
- по Троещине абонент вне зоны.
- Дарницкая площадь риелтор Тереза алкоголическим голосом сказала дословно "По этой квартире уже решили, но есть другая квартира, правда она дороже..." :mrgreen:

Не ленитесь брать телефон в руки и звонить, это очень помогает понимать реальность.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 14:27

  Хомякоид написав:
  hxbbgaf написав:А цены рухнули раза в 2 даже на эконом-сегмент.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdaetsy ... OJAfR.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-od ... NRs8Z.html
Такого плана квартиры в начале года были вдвое дороже.


Интиресно, а до войны там кто-то снимал ?
Уровень квартир просто зашквар.

Если за 6000 грн, то с дракой у подъезда.
Правда контингент соответствовал уровню квартир.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 16:21

  UA написав:
  hxbbgaf написав:А цены рухнули раза в 2 даже на эконом-сегмент.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdaetsy ... OJAfR.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-od ... NRs8Z.html
Такого плана квартиры в начале года были вдвое дороже.

только что взял телефон в левую руку и правой рукой набрал номера телефонов.
- по Троещине абонент вне зоны.
- Дарницкая площадь риелтор Тереза алкоголическим голосом сказала дословно "По этой квартире уже решили, но есть другая квартира, правда она дороже..." :mrgreen:

Не ленитесь брать телефон в руки и звонить, это очень помогает понимать реальность.

Люди, далекі від ринку, постійно роблять одну помилку. Постять агентські заманухи. Коли я переходжу по сильці та бачу низьку ціну, та слово "бізнес", з розчаруванням думаю, що черговий профан змарнував мій час, бо 100% не дзвонив, не ходив, а тільки закинув від невеликого ума.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 16:25

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:Если за 6000 грн, то с дракой у подъезда.
Правда контингент соответствовал уровню квартир.

В кризу дешевий сегмент в оренді просідає менш ніж дорогий. На ринку продажу навпаки. Модні мопи падають повільніше, ніж хрущі.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 00:44

  Vlad442 написав:
  UA написав:Если за 6000 грн, то с дракой у подъезда.
Правда контингент соответствовал уровню квартир.

В кризу дешевий сегмент в оренді просідає менш ніж дорогий. На ринку продажу навпаки. Модні мопи падають повільніше, ніж хрущі.

Это ошибочное мнение(выделенное). Возможно связано с тем, что автор никогда не продавал модные МОПы.
Дешевые квартиры падают в цене и ПРОДАЮТСЯ, а дорогие висят в обьявлениях и НЕ ПРОДАЮТСЯ, поскольку владельцы обычно являются обеспеченными людьми и никуда не спешат.
Но вот если действительно надо продать, то продать можно только почти даром
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 06:18

  UA написав:
  Хомякоид написав:
  hxbbgaf написав:А цены рухнули раза в 2 даже на эконом-сегмент.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdaetsy ... OJAfR.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-od ... NRs8Z.html
Такого плана квартиры в начале года были вдвое дороже.


Интиресно, а до войны там кто-то снимал ?
Уровень квартир просто зашквар.

Если за 6000 грн, то с дракой у подъезда.
Правда контингент соответствовал уровню квартир.


У меня Чабаны за 8000 тыс. до войны, почти евроремонт, 50 метров, свежий дом.
Зачем на трое за 6000 тыс. лезть в это гавно, не пойму.
Неужели разница в 2000 тыс. играет такую роль ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 06:26

  sergikkc007 написав:
  hxbbgaf написав:А цены рухнули раза в 2 даже на эконом-сегмент.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdaetsy ... OJAfR.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-od ... NRs8Z.html
Такого плана квартиры в начале года были вдвое дороже.


Цікаво, на продаж, ціни також в два рази складуться?

Так!
Тільки не зразу.
По мірі вичерпвння збережень.
Років два три потрібно.

Саме тому замовкли ріелтори, перекупники, спекулянти.
Пройшли "тижні болю" та інший піз.ьож.
Frant
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