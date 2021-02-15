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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 06 чер, 2022 11:30
Damien написав:
Это ошибочное мнение(выделенное). Возможно связано с тем, что автор никогда не продавал модные МОПы.
Дешевые квартиры падают в цене и ПРОДАЮТСЯ, а дорогие висят в обьявлениях и НЕ ПРОДАЮТСЯ, поскольку владельцы обычно являются обеспеченными людьми и никуда не спешат.
Но вот если действительно надо продать, то продать можно только почти даром
Я це мав на увазі.
Що таке ринок? Ціни реальних угод, чи ціні пропозицій? Не очевидно що перше. Коли я хочу купити собі квартиру, я не буду чекати півроку, коли у когось не витримають нерви. Я місяц-два подивлюсь, що є на ринку, та куплю самий привабливий варіант. Тому ціна за що можно купити і за що можно продати, це на вузькому ринку дві різні ціни. Я, як покупець, мав на увазі першу.
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Vlad442
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Додано: Пон 06 чер, 2022 12:25
Vlad442 написав: Damien написав:
Это ошибочное мнение(выделенное). Возможно связано с тем, что автор никогда не продавал модные МОПы.
Дешевые квартиры падают в цене и ПРОДАЮТСЯ, а дорогие висят в обьявлениях и НЕ ПРОДАЮТСЯ, поскольку владельцы обычно являются обеспеченными людьми и никуда не спешат.
Но вот если действительно надо продать, то продать можно только почти даром
Я це мав на увазі.
Що таке ринок? Ціни реальних угод, чи ціні пропозицій? Не очевидно що перше. Коли я хочу купити собі квартиру, я не буду чекати півроку, коли у когось не витримають нерви. Я місяц-два подивлюсь, що є на ринку, та куплю самий привабливий варіант. Тому ціна за що можно купити і за що можно продати, це на вузькому ринку дві різні ціни. Я, як покупець, мав на увазі першу.
Які ще два місяці???
Після 2014 - "первинка" знецінювалась 3 роки, "вторинка" - 4 роки!
Зараз немає жодного сенсу щось купляти. Ні для себе, ні для оренди, ні для перепродажу.
Через 3-4 роки - все це буде вдвічі (в 2 рази) дешевше. В твердій валюті.
Можливо, навіть через 1-2 роки.
Я недарма багато писав до війни про укро-їліту - і був правий на 1000%))))))))))))))))
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