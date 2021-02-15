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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 11:30

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Damien написав:Это ошибочное мнение(выделенное). Возможно связано с тем, что автор никогда не продавал модные МОПы.
Дешевые квартиры падают в цене и ПРОДАЮТСЯ, а дорогие висят в обьявлениях и НЕ ПРОДАЮТСЯ, поскольку владельцы обычно являются обеспеченными людьми и никуда не спешат.
Но вот если действительно надо продать, то продать можно только почти даром

Я це мав на увазі.
Що таке ринок? Ціни реальних угод, чи ціні пропозицій? Не очевидно що перше. Коли я хочу купити собі квартиру, я не буду чекати півроку, коли у когось не витримають нерви. Я місяц-два подивлюсь, що є на ринку, та куплю самий привабливий варіант. Тому ціна за що можно купити і за що можно продати, це на вузькому ринку дві різні ціни. Я, як покупець, мав на увазі першу.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 12:25

  Vlad442 написав:
  Damien написав:Это ошибочное мнение(выделенное). Возможно связано с тем, что автор никогда не продавал модные МОПы.
Дешевые квартиры падают в цене и ПРОДАЮТСЯ, а дорогие висят в обьявлениях и НЕ ПРОДАЮТСЯ, поскольку владельцы обычно являются обеспеченными людьми и никуда не спешат.
Но вот если действительно надо продать, то продать можно только почти даром

Я це мав на увазі.
Що таке ринок? Ціни реальних угод, чи ціні пропозицій? Не очевидно що перше. Коли я хочу купити собі квартиру, я не буду чекати півроку, коли у когось не витримають нерви. Я місяц-два подивлюсь, що є на ринку, та куплю самий привабливий варіант. Тому ціна за що можно купити і за що можно продати, це на вузькому ринку дві різні ціни. Я, як покупець, мав на увазі першу.

Які ще два місяці???
Після 2014 - "первинка" знецінювалась 3 роки, "вторинка" - 4 роки!
Зараз немає жодного сенсу щось купляти. Ні для себе, ні для оренди, ні для перепродажу.

Через 3-4 роки - все це буде вдвічі (в 2 рази) дешевше. В твердій валюті. :wink:
Можливо, навіть через 1-2 роки.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 16:19

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Frant написав:Які ще два місяці???
Після 2014 - "первинка" знецінювалась 3 роки, "вторинка" - 4 роки!
Зараз немає жодного сенсу щось купляти. Ні для себе, ні для оренди, ні для перепродажу.

Через 3-4 роки - все це буде вдвічі (в 2 рази) дешевше. В твердій валюті.
Можливо, навіть через 1-2 роки.

Два рази перечитав, та й не зрозумів, яку частину мого посту ви прокоментували, та с яким твердженням сперечаєтесь.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 16:21

  Vlad442 написав:
  Frant написав:Які ще два місяці???
Після 2014 - "первинка" знецінювалась 3 роки, "вторинка" - 4 роки!
Зараз немає жодного сенсу щось купляти. Ні для себе, ні для оренди, ні для перепродажу.

Через 3-4 роки - все це буде вдвічі (в 2 рази) дешевше. В твердій валюті.
Можливо, навіть через 1-2 роки.

Два рази перечитав, та й не зрозумів, яку частину мого посту ви прокоментували, та с яким твердженням сперечаєтесь.

Там давно делірій, годі шукати логіку в думках :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 16:26

  Faceless написав:
  Vlad442 написав:
  Frant написав:Які ще два місяці???
Після 2014 - "первинка" знецінювалась 3 роки, "вторинка" - 4 роки!
Зараз немає жодного сенсу щось купляти. Ні для себе, ні для оренди, ні для перепродажу.

Через 3-4 роки - все це буде вдвічі (в 2 рази) дешевше. В твердій валюті.
Можливо, навіть через 1-2 роки.

Два рази перечитав, та й не зрозумів, яку частину мого посту ви прокоментували, та с яким твердженням сперечаєтесь.

Там давно делірій, годі шукати логіку в думках :mrgreen:

Фейслес, ви вже збудували третій сортир в своїй квартирі? Для повного комфорту?
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 16:31

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Frant написав:Фейслес, ви вже збудували третій сортир в своїй квартирі? Для повного комфорту?

Я вам співчуваю, що у вас замість санвузлів, душових, ванної - сортири, але розчарую - крім вас тут з таким мабуть нікого.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 16:31

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Frant написав:Через 3-4 роки - все це буде вдвічі (в 2 рази) дешевше. В твердій валюті.
Можливо, навіть через 1-2 роки


Так що - скупляти тверду валюту?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:16

  Frant написав:Після 2014 - "первинка" знецінювалась 3 роки, "вторинка" - 4 роки!
Зараз немає жодного сенсу щось купляти. Ні для себе, ні для оренди, ні для перепродажу.

Через 3-4 роки - все це буде вдвічі (в 2 рази) дешевше. В твердій валюті. :wink:

О, ну пани нострадамуси на цьому форумі завжди в пошані. :mrgreen:

Нагадую, ми зараз у активній фазі війни, яка за фактом йде з 2014 (це як мінімум). Якщо знову все заморозиться - то буде довгий спад, якщо остаточно закінчиться(теж дивлячись коли і дивлячись чим) - там багато різних варіантів, включаючи швидке зростання через рік.

Я дуже радий, що ваша кришталева куля показуєть однозначний варіант майбутнього, у мене поки що такої не завелося.
zerocool
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