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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 06 чер, 2022 11:30
Damien написав:
Это ошибочное мнение(выделенное). Возможно связано с тем, что автор никогда не продавал модные МОПы.
Дешевые квартиры падают в цене и ПРОДАЮТСЯ, а дорогие висят в обьявлениях и НЕ ПРОДАЮТСЯ, поскольку владельцы обычно являются обеспеченными людьми и никуда не спешат.
Но вот если действительно надо продать, то продать можно только почти даром
Я це мав на увазі.
Що таке ринок? Ціни реальних угод, чи ціні пропозицій? Не очевидно що перше. Коли я хочу купити собі квартиру, я не буду чекати півроку, коли у когось не витримають нерви. Я місяц-два подивлюсь, що є на ринку, та куплю самий привабливий варіант. Тому ціна за що можно купити і за що можно продати, це на вузькому ринку дві різні ціни. Я, як покупець, мав на увазі першу.
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Vlad442
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Додано: Пон 06 чер, 2022 12:25
Vlad442 написав: Damien написав:
Это ошибочное мнение(выделенное). Возможно связано с тем, что автор никогда не продавал модные МОПы.
Дешевые квартиры падают в цене и ПРОДАЮТСЯ, а дорогие висят в обьявлениях и НЕ ПРОДАЮТСЯ, поскольку владельцы обычно являются обеспеченными людьми и никуда не спешат.
Но вот если действительно надо продать, то продать можно только почти даром
Я це мав на увазі.
Що таке ринок? Ціни реальних угод, чи ціні пропозицій? Не очевидно що перше. Коли я хочу купити собі квартиру, я не буду чекати півроку, коли у когось не витримають нерви. Я місяц-два подивлюсь, що є на ринку, та куплю самий привабливий варіант. Тому ціна за що можно купити і за що можно продати, це на вузькому ринку дві різні ціни. Я, як покупець, мав на увазі першу.
Які ще два місяці???
Після 2014 - "первинка" знецінювалась 3 роки, "вторинка" - 4 роки!
Зараз немає жодного сенсу щось купляти. Ні для себе, ні для оренди, ні для перепродажу.
Через 3-4 роки - все це буде вдвічі (в 2 рази) дешевше. В твердій валюті.
Можливо, навіть через 1-2 роки.
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Frant
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Додано: Пон 06 чер, 2022 16:19
Frant написав:
Які ще два місяці???
Після 2014 - "первинка" знецінювалась 3 роки, "вторинка" - 4 роки!
Зараз немає жодного сенсу щось купляти. Ні для себе, ні для оренди, ні для перепродажу.
Через 3-4 роки - все це буде вдвічі (в 2 рази) дешевше. В твердій валюті.
Можливо, навіть через 1-2 роки.
Два рази перечитав, та й не зрозумів, яку частину мого посту ви прокоментували, та с яким твердженням сперечаєтесь.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 16:21
Vlad442 написав: Frant написав:
Які ще два місяці???
Після 2014 - "первинка" знецінювалась 3 роки, "вторинка" - 4 роки!
Зараз немає жодного сенсу щось купляти. Ні для себе, ні для оренди, ні для перепродажу.
Через 3-4 роки - все це буде вдвічі (в 2 рази) дешевше. В твердій валюті.
Можливо, навіть через 1-2 роки.
Два рази перечитав, та й не зрозумів, яку частину мого посту ви прокоментували, та с яким твердженням сперечаєтесь.
Там давно делірій, годі шукати логіку в думках
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Додано: Пон 06 чер, 2022 16:26
Faceless написав: Vlad442 написав: Frant написав:
Які ще два місяці???
Після 2014 - "первинка" знецінювалась 3 роки, "вторинка" - 4 роки!
Зараз немає жодного сенсу щось купляти. Ні для себе, ні для оренди, ні для перепродажу.
Через 3-4 роки - все це буде вдвічі (в 2 рази) дешевше. В твердій валюті.
Можливо, навіть через 1-2 роки.
Два рази перечитав, та й не зрозумів, яку частину мого посту ви прокоментували, та с яким твердженням сперечаєтесь.
Там давно делірій, годі шукати логіку в думках
Фейслес, ви вже збудували третій сортир в своїй квартирі? Для повного комфорту?
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Додано: Пон 06 чер, 2022 16:31
Frant написав:
Фейслес, ви вже збудували третій сортир в своїй квартирі? Для повного комфорту?
Я вам співчуваю, що у вас замість санвузлів, душових, ванної - сортири, але розчарую - крім вас тут з таким мабуть нікого.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 16:31
Frant написав:
Через 3-4 роки - все це буде вдвічі (в 2 рази) дешевше. В твердій валюті.
Можливо, навіть через 1-2 роки
Так що - скупляти тверду валюту?
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Додано: Пон 06 чер, 2022 17:16
Frant написав:
Після 2014 - "первинка" знецінювалась 3 роки, "вторинка" - 4 роки!
Зараз немає жодного сенсу щось купляти. Ні для себе, ні для оренди, ні для перепродажу.
Через 3-4 роки - все це буде вдвічі (в 2 рази) дешевше. В твердій валюті.
О, ну пани нострадамуси на цьому форумі завжди в пошані.
Нагадую, ми зараз у активній фазі війни, яка за фактом йде з 2014 (це як мінімум). Якщо знову все заморозиться - то буде довгий спад, якщо остаточно закінчиться(теж дивлячись коли і дивлячись чим) - там багато різних варіантів, включаючи швидке зростання через рік.
Я дуже радий, що ваша кришталева куля показуєть однозначний варіант майбутнього, у мене поки що такої не завелося.
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