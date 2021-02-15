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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 06 чер, 2022 11:30
Damien написав:
Это ошибочное мнение(выделенное). Возможно связано с тем, что автор никогда не продавал модные МОПы.
Дешевые квартиры падают в цене и ПРОДАЮТСЯ, а дорогие висят в обьявлениях и НЕ ПРОДАЮТСЯ, поскольку владельцы обычно являются обеспеченными людьми и никуда не спешат.
Но вот если действительно надо продать, то продать можно только почти даром
Я це мав на увазі.
Що таке ринок? Ціни реальних угод, чи ціні пропозицій? Не очевидно що перше. Коли я хочу купити собі квартиру, я не буду чекати півроку, коли у когось не витримають нерви. Я місяц-два подивлюсь, що є на ринку, та куплю самий привабливий варіант. Тому ціна за що можно купити і за що можно продати, це на вузькому ринку дві різні ціни. Я, як покупець, мав на увазі першу.
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Vlad442
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Додано: Пон 06 чер, 2022 12:25
Vlad442 написав: Damien написав:
Это ошибочное мнение(выделенное). Возможно связано с тем, что автор никогда не продавал модные МОПы.
Дешевые квартиры падают в цене и ПРОДАЮТСЯ, а дорогие висят в обьявлениях и НЕ ПРОДАЮТСЯ, поскольку владельцы обычно являются обеспеченными людьми и никуда не спешат.
Но вот если действительно надо продать, то продать можно только почти даром
Я це мав на увазі.
Що таке ринок? Ціни реальних угод, чи ціні пропозицій? Не очевидно що перше. Коли я хочу купити собі квартиру, я не буду чекати півроку, коли у когось не витримають нерви. Я місяц-два подивлюсь, що є на ринку, та куплю самий привабливий варіант. Тому ціна за що можно купити і за що можно продати, це на вузькому ринку дві різні ціни. Я, як покупець, мав на увазі першу.
Які ще два місяці???
Після 2014 - "первинка" знецінювалась 3 роки, "вторинка" - 4 роки!
Зараз немає жодного сенсу щось купляти. Ні для себе, ні для оренди, ні для перепродажу.
Через 3-4 роки - все це буде вдвічі (в 2 рази) дешевше. В твердій валюті.
Можливо, навіть через 1-2 роки.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 16:19
Frant написав:
Які ще два місяці???
Після 2014 - "первинка" знецінювалась 3 роки, "вторинка" - 4 роки!
Зараз немає жодного сенсу щось купляти. Ні для себе, ні для оренди, ні для перепродажу.
Через 3-4 роки - все це буде вдвічі (в 2 рази) дешевше. В твердій валюті.
Можливо, навіть через 1-2 роки.
Два рази перечитав, та й не зрозумів, яку частину мого посту ви прокоментували, та с яким твердженням сперечаєтесь.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 16:21
Vlad442 написав: Frant написав:
Які ще два місяці???
Після 2014 - "первинка" знецінювалась 3 роки, "вторинка" - 4 роки!
Зараз немає жодного сенсу щось купляти. Ні для себе, ні для оренди, ні для перепродажу.
Через 3-4 роки - все це буде вдвічі (в 2 рази) дешевше. В твердій валюті.
Можливо, навіть через 1-2 роки.
Два рази перечитав, та й не зрозумів, яку частину мого посту ви прокоментували, та с яким твердженням сперечаєтесь.
Там давно делірій, годі шукати логіку в думках
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Додано: Пон 06 чер, 2022 16:26
Faceless написав: Vlad442 написав: Frant написав:
Які ще два місяці???
Після 2014 - "первинка" знецінювалась 3 роки, "вторинка" - 4 роки!
Зараз немає жодного сенсу щось купляти. Ні для себе, ні для оренди, ні для перепродажу.
Через 3-4 роки - все це буде вдвічі (в 2 рази) дешевше. В твердій валюті.
Можливо, навіть через 1-2 роки.
Два рази перечитав, та й не зрозумів, яку частину мого посту ви прокоментували, та с яким твердженням сперечаєтесь.
Там давно делірій, годі шукати логіку в думках
Фейслес, ви вже збудували третій сортир в своїй квартирі? Для повного комфорту?
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Додано: Пон 06 чер, 2022 16:31
Frant написав:
Фейслес, ви вже збудували третій сортир в своїй квартирі? Для повного комфорту?
Я вам співчуваю, що у вас замість санвузлів, душових, ванної - сортири, але розчарую - крім вас тут з таким мабуть нікого.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 16:31
Frant написав:
Через 3-4 роки - все це буде вдвічі (в 2 рази) дешевше. В твердій валюті.
Можливо, навіть через 1-2 роки
Так що - скупляти тверду валюту?
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Додано: Пон 06 чер, 2022 17:16
Frant написав:
Після 2014 - "первинка" знецінювалась 3 роки, "вторинка" - 4 роки!
Зараз немає жодного сенсу щось купляти. Ні для себе, ні для оренди, ні для перепродажу.
Через 3-4 роки - все це буде вдвічі (в 2 рази) дешевше. В твердій валюті.
О, ну пани нострадамуси на цьому форумі завжди в пошані.
Нагадую, ми зараз у активній фазі війни, яка за фактом йде з 2014 (це як мінімум). Якщо знову все заморозиться - то буде довгий спад, якщо остаточно закінчиться(теж дивлячись коли і дивлячись чим) - там багато різних варіантів, включаючи швидке зростання через рік.
Я дуже радий, що ваша кришталева куля показуєть однозначний варіант майбутнього, у мене поки що такої не завелося.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 19:42
Faceless написав: Frant написав:
Фейслес, ви вже збудували третій сортир в своїй квартирі? Для повного комфорту?
Я вам співчуваю, що у вас замість санвузлів, душових, ванної - сортири, але розчарую - крім вас тут з таким мабуть нікого.
Фейслес,мені ваша думка - абсолютно індиферентна. За 11 років жодної цінної поради чи рекомендації - від вас не почув, на жаль. У мене давно склалось враження, що ви живете в Німеччині чи на Марсі чи деінде.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 21:23
Frant написав: Faceless написав: Frant написав:
Фейслес, ви вже збудували третій сортир в своїй квартирі? Для повного комфорту?
Я вам співчуваю, що у вас замість санвузлів, душових, ванної - сортири, але розчарую - крім вас тут з таким мабуть нікого.
Фейслес,мені ваша думка - абсолютно індиферентна. За 11 років жодної цінної поради чи рекомендації - від вас не почув, на жаль. У мене давно склалось враження, що ви живете в Німеччині чи на Марсі чи деінде.
Найсмішніше, що ви наче про себе пишете. Нічого корисного ніколи не написали, тільки блазнювання про речі, про які не маєте жодного уявлення, якесь скиглення про якусь іліту, яку ви в житті не бачили, флуд і тролінг. І ваша думка, і ваші враження навряд чи комусь взагалі цікаві на всьому форумі.
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