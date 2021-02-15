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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 08:11

Faceless
Вам з Німеччини видніше, що в Києві робиться.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 08:54

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Frant написав:Faceless
Вам з Німеччини видніше, що в Києві робиться.
В Німеччині Хомякоїд, тож знову мимо
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 09:51

  Investor_K написав:
  Frant написав:Через 3-4 роки - все це буде вдвічі (в 2 рази) дешевше. В твердій валюті.
Можливо, навіть через 1-2 роки


Так що - скупляти тверду валюту?

Может дождаться хотя бы 34, ясно что ни 32 ни тем более 30 не будет(пока унция 3000 хотя бы не станет стоить и то ещё с нашим печатным станком бабка надвое сказала )?
барабашов
 
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