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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 чер, 2022 08:11
Faceless
Вам з Німеччини видніше, що в Києві робиться.
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Frant
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Додано: Вів 07 чер, 2022 08:54
Frant написав:Faceless
Вам з Німеччини видніше, що в Києві робиться.
В Німеччині Хомякоїд, тож знову мимо
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Faceless
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Додано: Вів 07 чер, 2022 09:51
Investor_K написав: Frant написав:
Через 3-4 роки - все це буде вдвічі (в 2 рази) дешевше. В твердій валюті.
Можливо, навіть через 1-2 роки
Так що - скупляти тверду валюту?
Может дождаться хотя бы 34, ясно что ни 32 ни тем более 30 не будет(пока унция 3000 хотя бы не станет стоить и то ещё с нашим печатным станком бабка надвое сказала )?
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барабашов
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