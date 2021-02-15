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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 08:11

Faceless
Вам з Німеччини видніше, що в Києві робиться.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 08:54

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Frant написав:Faceless
Вам з Німеччини видніше, що в Києві робиться.
В Німеччині Хомякоїд, тож знову мимо
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 09:51

  Investor_K написав:
  Frant написав:Через 3-4 роки - все це буде вдвічі (в 2 рази) дешевше. В твердій валюті.
Можливо, навіть через 1-2 роки


Так що - скупляти тверду валюту?

Может дождаться хотя бы 34, ясно что ни 32 ни тем более 30 не будет(пока унция 3000 хотя бы не станет стоить и то ещё с нашим печатным станком бабка надвое сказала )?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 11:46

  hxbbgaf написав:А цены рухнули раза в 2 даже на эконом-сегмент.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdaetsy ... OJAfR.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-od ... NRs8Z.html
Такого плана квартиры в начале года были вдвое дороже.

Не были они в 2 раза дороже. Максимум в полтора
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 11:53

  Vlad442 написав:
  UA написав:Если за 6000 грн, то с дракой у подъезда.
Правда контингент соответствовал уровню квартир.

В кризу дешевий сегмент в оренді просідає менш ніж дорогий. На ринку продажу навпаки. Модні мопи падають повільніше, ніж хрущі.

При всiй повазi шо ви почали спiлкуватися рiдною мовою )) не соглашусь с вашим утверждением. Пересдал 2 объекта. Там где ремонт лучше - цена ближе к довоенной. Люди понимают, что ремонт стоит денег. Особенно сейчас.
П.С. Знакомый риелтор сказал, что последние 2 недели аренда в Киеве сдвинулась с мертвой точки. Бабушатники и "чистая,но уставший ремонт" - 60-70% от довоенных, средний и выше класс квартиры - до 80%.
Востаннє редагувалось J_P в Вів 07 чер, 2022 12:06, всього редагувалось 1 раз.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 12:00

  Frant написав:Через 3-4 роки - все це буде вдвічі (в 2 рази) дешевше. В твердій валюті. :wink:
Можливо, навіть через 1-2 роки.

Не будет. Во-первых, я верю в ВСУ. Во-вторых - я верю в США. И в-третьих - я абсолютно уверен в инфляции доллара. Да и денег в принципе))
Поэтому через 3-4 года дешевле чем сейчас полюбЭ не будет
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 12:17

  hxbbgaf написав:
  Bolt написав:Я ж написал, что они не мычат не телятся, а меня в принципе устраивает. Всяко лучше, чем каким-то беженцам сдавать, пусть и дороже.
Пы. СЫ
У НП тарифы не гуманные, ЕМНИП 11 €/кг.

Надо только помнить, что никто сейчас не знает, что будет завтра, и что каждый может стать беженцем.

Це дуже доречно сказати більше чим 90% арендодавців з західної України, ціни наразі помножили від довоєнних.
У цьому році, напевно, мало хто поїде на заробітки до Європи, якщо є що здавати. Звичайно, є винятки, але це рідкість.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 12:34

  _Mykola_ написав:
  hxbbgaf написав:
  Bolt написав:Я ж написал, что они не мычат не телятся, а меня в принципе устраивает. Всяко лучше, чем каким-то беженцам сдавать, пусть и дороже.
Пы. СЫ
У НП тарифы не гуманные, ЕМНИП 11 €/кг.

Надо только помнить, что никто сейчас не знает, что будет завтра, и что каждый может стать беженцем.

Це дуже доречно сказати більше чим 90% арендодавців з західної України, ціни наразі помножили від довоєнних.
У цьому році, напевно, мало хто поїде на заробітки до Європи, якщо є що здавати. Звичайно, є винятки, але це рідкість.

Ціни вже впали на довоєнний рівень(в гривні) , і можуть ще впасти.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 12:48

  J_P написав:
  Frant написав:Через 3-4 роки - все це буде вдвічі (в 2 рази) дешевше. В твердій валюті. :wink:
Можливо, навіть через 1-2 роки.

Не будет. Во-первых, я верю в ВСУ. Во-вторых - я верю в США. И в-третьих - я абсолютно уверен в инфляции доллара. Да и денег в принципе))
Поэтому через 3-4 года дешевле чем сейчас полюбЭ не будет

Вже забули, як цін КРЖН падали з 2008 до 2017...2018????
Ціни склались на "вторинці" в 3 (три рази), на "первинці" - в 2 (два рази).

Маємо три проблеми:
1) війна
2) проблемна демографія
3) обмежені інтелектуальні здібность політичної їліти
Frant
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