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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 чер, 2022 08:11
Faceless
Вам з Німеччини видніше, що в Києві робиться.
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Frant
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Додано: Вів 07 чер, 2022 08:54
Frant написав:Faceless
Вам з Німеччини видніше, що в Києві робиться.
В Німеччині Хомякоїд, тож знову мимо
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Faceless
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Додано: Вів 07 чер, 2022 09:51
Investor_K написав: Frant написав:
Через 3-4 роки - все це буде вдвічі (в 2 рази) дешевше. В твердій валюті.
Можливо, навіть через 1-2 роки
Так що - скупляти тверду валюту?
Может дождаться хотя бы 34, ясно что ни 32 ни тем более 30 не будет(пока унция 3000 хотя бы не станет стоить и то ещё с нашим печатным станком бабка надвое сказала )?
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барабашов
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Додано: Вів 07 чер, 2022 11:46
Не были они в 2 раза дороже. Максимум в полтора
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J_P
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Додано: Вів 07 чер, 2022 11:53
Vlad442 написав: UA написав:
Если за 6000 грн, то с дракой у подъезда.
Правда контингент соответствовал уровню квартир.
В кризу дешевий сегмент в оренді просідає менш ніж дорогий. На ринку продажу навпаки. Модні мопи падають повільніше, ніж хрущі.
При всiй повазi шо ви почали спiлкуватися рiдною мовою )) не соглашусь с вашим утверждением. Пересдал 2 объекта. Там где ремонт лучше - цена ближе к довоенной. Люди понимают, что ремонт стоит денег. Особенно сейчас.
П.С. Знакомый риелтор сказал, что последние 2 недели аренда в Киеве сдвинулась с мертвой точки. Бабушатники и "чистая,но уставший ремонт" - 60-70% от довоенных, средний и выше класс квартиры - до 80%.
Востаннє редагувалось J_P
в Вів 07 чер, 2022 12:06, всього редагувалось 1 раз.
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J_P
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Додано: Вів 07 чер, 2022 12:00
Frant написав:
Через 3-4 роки - все це буде вдвічі (в 2 рази) дешевше. В твердій валюті.
Можливо, навіть через 1-2 роки.
Не будет. Во-первых, я верю в ВСУ. Во-вторых - я верю в США. И в-третьих - я абсолютно уверен в инфляции доллара. Да и денег в принципе))
Поэтому через 3-4 года дешевле чем сейчас полюбЭ не будет
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J_P
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Додано: Вів 07 чер, 2022 12:17
hxbbgaf написав: Bolt написав:
Я ж написал, что они не мычат не телятся, а меня в принципе устраивает. Всяко лучше, чем каким-то беженцам сдавать, пусть и дороже.
Пы. СЫ
У НП тарифы не гуманные, ЕМНИП 11 €/кг.
Надо только помнить, что никто сейчас не знает, что будет завтра, и что каждый может стать беженцем.
Це дуже доречно сказати більше чим 90% арендодавців з західної України, ціни наразі помножили від довоєнних.
У цьому році, напевно, мало хто поїде на заробітки до Європи, якщо є що здавати. Звичайно, є винятки, але це рідкість.
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_Mykola_
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Додано: Вів 07 чер, 2022 12:34
_Mykola_ написав: hxbbgaf написав: Bolt написав:
Я ж написал, что они не мычат не телятся, а меня в принципе устраивает. Всяко лучше, чем каким-то беженцам сдавать, пусть и дороже.
Пы. СЫ
У НП тарифы не гуманные, ЕМНИП 11 €/кг.
Надо только помнить, что никто сейчас не знает, что будет завтра, и что каждый может стать беженцем.
Це дуже доречно сказати більше чим 90% арендодавців з західної України, ціни наразі помножили від довоєнних.
У цьому році, напевно, мало хто поїде на заробітки до Європи, якщо є що здавати. Звичайно, є винятки, але це рідкість.
Ціни вже впали на довоєнний рівень(в гривні) , і можуть ще впасти.
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Bolt
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Додано: Вів 07 чер, 2022 12:48
J_P написав: Frant написав:
Через 3-4 роки - все це буде вдвічі (в 2 рази) дешевше. В твердій валюті.
Можливо, навіть через 1-2 роки.
Не будет. Во-первых, я верю в ВСУ. Во-вторых - я верю в США. И в-третьих - я абсолютно уверен в инфляции доллара. Да и денег в принципе))
Поэтому через 3-4 года дешевле чем сейчас полюбЭ не будет
Вже забули, як цін КРЖН падали з 2008 до 2017...2018????
Ціни склались на "вторинці" в 3 (три рази), на "первинці" - в 2 (два рази).
Маємо три проблеми:
1) війна
2) проблемна демографія
3) обмежені інтелектуальні здібность політичної їліти
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Frant
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Додано: Вів 07 чер, 2022 13:30
J_P написав: Frant написав:
Через 3-4 роки - все це буде вдвічі (в 2 рази) дешевше. В твердій валюті.
Можливо, навіть через 1-2 роки.
Не будет. Во-первых, я верю в ВСУ.
Во-вторых - я верю в США. И в-третьих - я абсолютно уверен в инфляции доллара. Да и денег в принципе))
Поэтому через 3-4 года дешевле чем сейчас полюбЭ не будет
Похоже, что Вы просто не верите. Не задумываясь о причинах падения и роста. Только переселенцы с оккупированных частей Украины еще могут как то сгладить стремительное падение цен. Как это ужасно бы не звучало, но чем больше успехов у ВСУ, тем больше падение цены в Киеве.
Пусть лучше падает цена, чем страна
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Damien
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