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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 чер, 2022 13:50
Damien написав:
Похоже, что Вы просто не верите. Не задумываясь о причинах падения и роста. Только переселенцы с оккупированных частей Украины еще могут как то сгладить стремительное падение цен.
Как это ужасно бы не звучало, но чем больше успехов у ВСУ, тем больше падение цены в Киеве.
Пусть лучше падает цена, чем страна
Нынешние переселенцы это не запакованные вампиры Донбасса образца 2014 года.
Всё значительно скромнее.
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