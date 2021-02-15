|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 чер, 2022 13:50
Damien написав:
Похоже, что Вы просто не верите. Не задумываясь о причинах падения и роста. Только переселенцы с оккупированных частей Украины еще могут как то сгладить стремительное падение цен.
Как это ужасно бы не звучало, но чем больше успехов у ВСУ, тем больше падение цены в Киеве.
Пусть лучше падает цена, чем страна
Нынешние переселенцы это не запакованные вампиры Донбасса образца 2014 года.
Всё значительно скромнее.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6805
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1432 раз.
- Подякували: 1710 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 07 чер, 2022 14:47
Damien написав:
..но чем больше успехов у ВСУ, тем больше падение цены в Киеве
.
Пусть лучше падает цена, чем страна
речь, очевидно, только об аренде. Людей в здравом уме, что рассматривают покупку недвиги в Киеве, я не встречал. Те, у кого деньги есть заняты другими хлопотами: кто яхту продает для поддержки бизнеса, кто пытается перезапустить бизнес, кто мотается за границу к семье каждые выходные - а это не очень просто без авиасообщения.
С другой стороны, на продажу они тоже ничего не выставляют, понимая что рынок встал.
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6503
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1936 раз.
- Подякували: 1785 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 07 чер, 2022 16:31
sequence написав: Damien написав:
..но чем больше успехов у ВСУ, тем больше падение цены в Киеве
.
Пусть лучше падает цена, чем страна
речь, очевидно, только об аренде. Людей в здравом уме, что рассматривают покупку недвиги в Киеве, я не встречал. Те, у кого деньги есть заняты другими хлопотами: кто яхту продает для поддержки бизнеса, кто пытается перезапустить бизнес, кто мотается за границу к семье каждые выходные
- а это не очень просто без авиасообщения.
С другой стороны, на продажу они тоже ничего не выставляют, понимая что рынок встал.
Надо полагать, что речь идет о ветеранах бизнеса 60+, верно?
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3969
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 306 раз.
- Подякували: 780 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 чер, 2022 16:35
adeges написав:
..
Надо полагать, что речь идет о ветеранах бизнеса 60+, верно?
нет. Начиная от многодетных, заканчивая отцов детей-инвалидов. Или под какое-то блатное поручительство
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6503
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1936 раз.
- Подякували: 1785 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|99191
|18493506
|
|
|1008
|2163642
|
|
|138
|257905
|
|