RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2233223422352236
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 13:50

  Damien написав:Похоже, что Вы просто не верите. Не задумываясь о причинах падения и роста. Только переселенцы с оккупированных частей Украины еще могут как то сгладить стремительное падение цен. Как это ужасно бы не звучало, но чем больше успехов у ВСУ, тем больше падение цены в Киеве.
Пусть лучше падает цена, чем страна

Нынешние переселенцы это не запакованные вампиры Донбасса образца 2014 года.
Всё значительно скромнее.
UA
 
Повідомлень: 6807
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1433 раз.
Подякували: 1711 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 14:47

  Damien написав:..но чем больше успехов у ВСУ, тем больше падение цены в Киеве.
Пусть лучше падает цена, чем страна

речь, очевидно, только об аренде. Людей в здравом уме, что рассматривают покупку недвиги в Киеве, я не встречал. Те, у кого деньги есть заняты другими хлопотами: кто яхту продает для поддержки бизнеса, кто пытается перезапустить бизнес, кто мотается за границу к семье каждые выходные - а это не очень просто без авиасообщения.
С другой стороны, на продажу они тоже ничего не выставляют, понимая что рынок встал.
sequence
 
Повідомлень: 6504
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 1785 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 16:31

  sequence написав:
  Damien написав:..но чем больше успехов у ВСУ, тем больше падение цены в Киеве.
Пусть лучше падает цена, чем страна

речь, очевидно, только об аренде. Людей в здравом уме, что рассматривают покупку недвиги в Киеве, я не встречал. Те, у кого деньги есть заняты другими хлопотами: кто яхту продает для поддержки бизнеса, кто пытается перезапустить бизнес, кто мотается за границу к семье каждые выходные - а это не очень просто без авиасообщения.
С другой стороны, на продажу они тоже ничего не выставляют, понимая что рынок встал.


Надо полагать, что речь идет о ветеранах бизнеса 60+, верно?
adeges
 
Повідомлень: 3972
З нами з: 14.03.06
Подякував: 306 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 16:35

  adeges написав:..
Надо полагать, что речь идет о ветеранах бизнеса 60+, верно?

нет. Начиная от многодетных, заканчивая отцов детей-инвалидов. Или под какое-то блатное поручительство
sequence
 
Повідомлень: 6504
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 1785 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 08:14

  UA написав:
  Damien написав:Похоже, что Вы просто не верите. Не задумываясь о причинах падения и роста. Только переселенцы с оккупированных частей Украины еще могут как то сгладить стремительное падение цен. Как это ужасно бы не звучало, но чем больше успехов у ВСУ, тем больше падение цены в Киеве.
Пусть лучше падает цена, чем страна

Нынешние переселенцы это не запакованные вампиры Донбасса образца 2014 года.
Всё значительно скромнее.

Потрібно бачити очима і розуміти головою, що це так.

Чекаємо кратного падіння у валюті.
Якщо комусь ще треба.
Тому що інвештиції тут - вельми сумнівні.
Треба міняти їліту :mrgreen: , насамперед.
Інакше буде те, що маємо. :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22776
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1441 раз.
Подякували: 2368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 09:22

Отель предлагает часть своих номеров Бесплатно. Клиент оплачивает только коммунальные услуги.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/otel-da ... OwQZ8.html
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13270
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2026 раз.
Подякували: 2862 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2233223422352236
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zerocool і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9920, 9921, 9922
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
99219 18500252
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 чер, 2022 09:24
Faceless
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2163675
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
138 257908
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 12:47
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.