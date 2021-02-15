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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 13:50

  Damien написав:Похоже, что Вы просто не верите. Не задумываясь о причинах падения и роста. Только переселенцы с оккупированных частей Украины еще могут как то сгладить стремительное падение цен. Как это ужасно бы не звучало, но чем больше успехов у ВСУ, тем больше падение цены в Киеве.
Пусть лучше падает цена, чем страна

Нынешние переселенцы это не запакованные вампиры Донбасса образца 2014 года.
Всё значительно скромнее.
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 14:47

  Damien написав:..но чем больше успехов у ВСУ, тем больше падение цены в Киеве.
Пусть лучше падает цена, чем страна

речь, очевидно, только об аренде. Людей в здравом уме, что рассматривают покупку недвиги в Киеве, я не встречал. Те, у кого деньги есть заняты другими хлопотами: кто яхту продает для поддержки бизнеса, кто пытается перезапустить бизнес, кто мотается за границу к семье каждые выходные - а это не очень просто без авиасообщения.
С другой стороны, на продажу они тоже ничего не выставляют, понимая что рынок встал.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 16:31

  sequence написав:
  Damien написав:..но чем больше успехов у ВСУ, тем больше падение цены в Киеве.
Пусть лучше падает цена, чем страна

речь, очевидно, только об аренде. Людей в здравом уме, что рассматривают покупку недвиги в Киеве, я не встречал. Те, у кого деньги есть заняты другими хлопотами: кто яхту продает для поддержки бизнеса, кто пытается перезапустить бизнес, кто мотается за границу к семье каждые выходные - а это не очень просто без авиасообщения.
С другой стороны, на продажу они тоже ничего не выставляют, понимая что рынок встал.


Надо полагать, что речь идет о ветеранах бизнеса 60+, верно?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 16:35

  adeges написав:..
Надо полагать, что речь идет о ветеранах бизнеса 60+, верно?

нет. Начиная от многодетных, заканчивая отцов детей-инвалидов. Или под какое-то блатное поручительство
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 08:14

  UA написав:
  Damien написав:Похоже, что Вы просто не верите. Не задумываясь о причинах падения и роста. Только переселенцы с оккупированных частей Украины еще могут как то сгладить стремительное падение цен. Как это ужасно бы не звучало, но чем больше успехов у ВСУ, тем больше падение цены в Киеве.
Пусть лучше падает цена, чем страна

Нынешние переселенцы это не запакованные вампиры Донбасса образца 2014 года.
Всё значительно скромнее.

Потрібно бачити очима і розуміти головою, що це так.

Чекаємо кратного падіння у валюті.
Якщо комусь ще треба.
Тому що інвештиції тут - вельми сумнівні.
Треба міняти їліту :mrgreen: , насамперед.
Інакше буде те, що маємо. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 09:22

Отель предлагает часть своих номеров Бесплатно. Клиент оплачивает только коммунальные услуги.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/otel-da ... OwQZ8.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 09:37

  vitaliian написав:Отель предлагает часть своих номеров Бесплатно. Клиент оплачивает только коммунальные услуги.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/otel-da ... OwQZ8.html

Дзвонили туди? М'яко кажучи мутна пропозиція з чужими фотками з Анапи https://www.booking.com/hotel/ru/europa-anapa.ru.html
zerocool
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 09:50

  zerocool написав:Дзвонили туди?
мне как бы не надо, поэтому не звонил. Интересно не само обьявление, а кто что думает, такое вообще реально?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 09:56

  Bolt написав:
  _Mykola_ написав:
  hxbbgaf написав:Надо только помнить, что никто сейчас не знает, что будет завтра, и что каждый может стать беженцем.

Це дуже доречно сказати більше чим 90% арендодавців з західної України, ціни наразі помножили від довоєнних.
У цьому році, напевно, мало хто поїде на заробітки до Європи, якщо є що здавати. Звичайно, є винятки, але це рідкість.

Ціни вже впали на довоєнний рівень(в гривні) , і можуть ще впасти.

Спробуйте зняти за довоєнними цінами у Мукачево, Ужгороді... :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 10:01

  vitaliian написав:
  zerocool написав:Дзвонили туди?
мне как бы не надо, поэтому не звонил. Интересно не само обьявление, а кто что думает, такое вообще реально?

Реальним біженцям – цілком реально жити безкоштовно у чомусь рівня гуртожитку. Але це "за комуналку", а комуналь можуть вам виставити будь-яку) Там у нього ще повно оголошень за 250 за добу, це вже ближче до теми.
zerocool
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