Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:Похоже, что Вы просто не верите. Не задумываясь о причинах падения и роста. Только переселенцы с оккупированных частей Украины еще могут как то сгладить стремительное падение цен. Как это ужасно бы не звучало, но чем больше успехов у ВСУ, тем больше падение цены в Киеве. Пусть лучше падает цена, чем страна
Нынешние переселенцы это не запакованные вампиры Донбасса образца 2014 года. Всё значительно скромнее.
Damien написав:..но чем больше успехов у ВСУ, тем больше падение цены в Киеве. Пусть лучше падает цена, чем страна
речь, очевидно, только об аренде. Людей в здравом уме, что рассматривают покупку недвиги в Киеве, я не встречал. Те, у кого деньги есть заняты другими хлопотами: кто яхту продает для поддержки бизнеса, кто пытается перезапустить бизнес, кто мотается за границу к семье каждые выходные - а это не очень просто без авиасообщения. С другой стороны, на продажу они тоже ничего не выставляют, понимая что рынок встал.
Damien написав:..но чем больше успехов у ВСУ, тем больше падение цены в Киеве. Пусть лучше падает цена, чем страна
речь, очевидно, только об аренде. Людей в здравом уме, что рассматривают покупку недвиги в Киеве, я не встречал. Те, у кого деньги есть заняты другими хлопотами: кто яхту продает для поддержки бизнеса, кто пытается перезапустить бизнес, кто мотается за границу к семье каждые выходные - а это не очень просто без авиасообщения. С другой стороны, на продажу они тоже ничего не выставляют, понимая что рынок встал.
Надо полагать, что речь идет о ветеранах бизнеса 60+, верно?
Damien написав:Похоже, что Вы просто не верите. Не задумываясь о причинах падения и роста. Только переселенцы с оккупированных частей Украины еще могут как то сгладить стремительное падение цен. Как это ужасно бы не звучало, но чем больше успехов у ВСУ, тем больше падение цены в Киеве. Пусть лучше падает цена, чем страна
Нынешние переселенцы это не запакованные вампиры Донбасса образца 2014 года. Всё значительно скромнее.
Потрібно бачити очима і розуміти головою, що це так.
Чекаємо кратного падіння у валюті. Якщо комусь ще треба. Тому що інвештиції тут - вельми сумнівні. Треба міняти їліту , насамперед. Інакше буде те, що маємо.
hxbbgaf написав:Надо только помнить, что никто сейчас не знает, что будет завтра, и что каждый может стать беженцем.
Це дуже доречно сказати більше чим 90% арендодавців з західної України, ціни наразі помножили від довоєнних. У цьому році, напевно, мало хто поїде на заробітки до Європи, якщо є що здавати. Звичайно, є винятки, але це рідкість.
Ціни вже впали на довоєнний рівень(в гривні) , і можуть ще впасти.
Спробуйте зняти за довоєнними цінами у Мукачево, Ужгороді...
мне как бы не надо, поэтому не звонил. Интересно не само обьявление, а кто что думает, такое вообще реально?
Реальним біженцям – цілком реально жити безкоштовно у чомусь рівня гуртожитку. Але це "за комуналку", а комуналь можуть вам виставити будь-яку) Там у нього ще повно оголошень за 250 за добу, це вже ближче до теми.