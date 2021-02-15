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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2234223522362237
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 11:36

  vitaliian написав:
  zerocool написав:Дзвонили туди?
мне как бы не надо, поэтому не звонил. Интересно не само обьявление, а кто что думает, такое вообще реально?

В Европе - я бы не удивился. Собственно, такие случаи встречались. Реально ли в Киеве и вообще в Украине? Тут уже сомнений больше закрадывается.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 12:25

свежий случай реальной аренды

Приятельнице захотелось снять квартиру на Подоле чтоб пешком на работу ходить.Условие было :1 комната,красивый современный ремонт и спальное место обязательно кровать с ортопедич.матрасом. Отбор обьявлений занял 2 вечера, стоимость подходящих вариантов от 10 до 18тыс, просмотрено 3 хатки , в итоге симпатичный вариант по приятной цене 12,5 тыс в очень хорошем месте был отвергнут из-за облупленных стен в подъезде(это к теме красоты МОПов). Снята квартира на Воздвиженке с зафиксированой на 3 мес.ценой 13 тысяч.Прожив там неделю подруга поняла, что продлевать не будет даже если цену снизят,т.к. реально страшно жить в квартире с полностью стеклянной одной стеной при вое сирен.Такой новый ньюанс при оценке качества жилья.
Tat_888
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 12:48

  Tat_888 написав:Приятельнице захотелось снять квартиру на Подоле чтоб пешком на работу ходить.Условие было :1 комната,красивый современный ремонт и спальное место обязательно кровать с ортопедич.матрасом. Отбор обьявлений занял 2 вечера, стоимость подходящих вариантов от 10 до 18тыс, просмотрено 3 хатки , в итоге симпатичный вариант по приятной цене 12,5 тыс в очень хорошем месте был отвергнут из-за облупленных стен в подъезде(это к теме красоты МОПов). Снята квартира на Воздвиженке с зафиксированой на 3 мес.ценой 13 тысяч.Прожив там неделю подруга поняла, что продлевать не будет даже если цену снизят,т.к. реально страшно жить в квартире с полностью стеклянной одной стеной при вое сирен.Такой новый ньюанс при оценке качества жилья.

А чем спасет если в стене будет окно 2х1,75м?
В любом случае нужна вторая стена, отделяющая окно, и это не должна быть просто дверь, которая вылетит вслед за оконной рамой. И, если это монолитная новостройка, то монолитные пилоны, попрочнее будут.
ИМХО Эмоции это одно, а логика и знание конструктива квартиры и дома, это другое. :roll:
_Mykola_
 
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