В Европе - я бы не удивился. Собственно, такие случаи встречались. Реально ли в Киеве и вообще в Украине? Тут уже сомнений больше закрадывается.
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Додано: Сер 08 чер, 2022 11:36
В Европе - я бы не удивился. Собственно, такие случаи встречались. Реально ли в Киеве и вообще в Украине? Тут уже сомнений больше закрадывается.
Додано: Сер 08 чер, 2022 12:25
свежий случай реальной аренды
Приятельнице захотелось снять квартиру на Подоле чтоб пешком на работу ходить.Условие было :1 комната,красивый современный ремонт и спальное место обязательно кровать с ортопедич.матрасом. Отбор обьявлений занял 2 вечера, стоимость подходящих вариантов от 10 до 18тыс, просмотрено 3 хатки , в итоге симпатичный вариант по приятной цене 12,5 тыс в очень хорошем месте был отвергнут из-за облупленных стен в подъезде(это к теме красоты МОПов). Снята квартира на Воздвиженке с зафиксированой на 3 мес.ценой 13 тысяч.Прожив там неделю подруга поняла, что продлевать не будет даже если цену снизят,т.к. реально страшно жить в квартире с полностью стеклянной одной стеной при вое сирен.Такой новый ньюанс при оценке качества жилья.
Додано: Сер 08 чер, 2022 12:48
А чем спасет если в стене будет окно 2х1,75м?
В любом случае нужна вторая стена, отделяющая окно, и это не должна быть просто дверь, которая вылетит вслед за оконной рамой. И, если это монолитная новостройка, то монолитные пилоны, попрочнее будут.
ИМХО Эмоции это одно, а логика и знание конструктива квартиры и дома, это другое.
Додано: Сер 08 чер, 2022 20:23
тёте к терапевту. Пусть изучит статистику смертей в дтп, вот чего надо бояться. Сколько человек в Киеве погибло от ракетных ударов в апреле-мае? Впрочем я встречал десятки других случаев, когда боятся возвращаться именно в Киев. Необоснованные страхи - тяжелая клиническая картина.
вечерний Киев тоже попытался проанализировать что почём.
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