Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Приятельнице захотелось снять квартиру на Подоле чтоб пешком на работу ходить.Условие было :1 комната,красивый современный ремонт и спальное место обязательно кровать с ортопедич.матрасом. Отбор обьявлений занял 2 вечера, стоимость подходящих вариантов от 10 до 18тыс, просмотрено 3 хатки , в итоге симпатичный вариант по приятной цене 12,5 тыс в очень хорошем месте был отвергнут из-за облупленных стен в подъезде(это к теме красоты МОПов). Снята квартира на Воздвиженке с зафиксированой на 3 мес.ценой 13 тысяч.Прожив там неделю подруга поняла, что продлевать не будет даже если цену снизят,т.к. реально страшно жить в квартире с полностью стеклянной одной стеной при вое сирен.Такой новый ньюанс при оценке качества жилья.
Tat_888 написав:Приятельнице захотелось снять квартиру на Подоле чтоб пешком на работу ходить.Условие было :1 комната,красивый современный ремонт и спальное место обязательно кровать с ортопедич.матрасом. Отбор обьявлений занял 2 вечера, стоимость подходящих вариантов от 10 до 18тыс, просмотрено 3 хатки , в итоге симпатичный вариант по приятной цене 12,5 тыс в очень хорошем месте был отвергнут из-за облупленных стен в подъезде(это к теме красоты МОПов). Снята квартира на Воздвиженке с зафиксированой на 3 мес.ценой 13 тысяч.Прожив там неделю подруга поняла, что продлевать не будет даже если цену снизят,т.к. реально страшно жить в квартире с полностью стеклянной одной стеной при вое сирен.Такой новый ньюанс при оценке качества жилья.
А чем спасет если в стене будет окно 2х1,75м? В любом случае нужна вторая стена, отделяющая окно, и это не должна быть просто дверь, которая вылетит вслед за оконной рамой. И, если это монолитная новостройка, то монолитные пилоны, попрочнее будут. ИМХО Эмоции это одно, а логика и знание конструктива квартиры и дома, это другое.
Tat_888 написав:реально страшно жить в квартире с полностью стеклянной одной стеной при вое сирен.
тёте к терапевту. Пусть изучит статистику смертей в дтп, вот чего надо бояться. Сколько человек в Киеве погибло от ракетных ударов в апреле-мае? Впрочем я встречал десятки других случаев, когда боятся возвращаться именно в Киев. Необоснованные страхи - тяжелая клиническая картина. вечерний Киев тоже попытался проанализировать что почём.
За даними КМДА, з 24 лютого і до середини квітня з української столиці евакуювалося більше ніж 2 млн мешканців. Експерти кажуть водночас, що виїхали майже 80 відсотків орендаторів житла. Тенденція тривала упродовж всього березня.
Через це ціни на оренду власники житла суттєво зменшили не тільки для нових винаймачів, але й для постійних. Багато орендарів отримали величезні знижки або взагалі їм надали «платіжні канікули».
«У перші місяці війни столиця переважно стала перевалковим пунктом. Багато біженців їхали через Київ за кордон, тому актуальною тоді була лише подобова оренда», — розповідає «Вечірньому Києву» аналітик консалтингової компанії SV Development Сергій Костецький.
У травні кияни почали повертатися до міста. Але це мало стосувалося винаймачів житла. Адже багато з них через війну втратили роботу, отож їхати до столиці їм вже не було сенсу.
Разом з тим, у Київ почали підтягуватися переселенці зі східних регіонів. Саме вони й стали основними винаймачами квартир. Оселі переважно орендували на 3-6 місяців і просили мінімальну ціну. СИТУАЦІЯ НА РИНКУ ОРЕНДИ СЬОГОДНІ
У столиці кількість пропозицій оренди житла сьогодні набагато перевищує наявний попит. Якщо до війни щомісячно рієлтори по найму укладали понад 3 тисячі угод, то зараз у середньому — 300. Тобто, у десять разів менше…
«Ситуація — катастрофічна. Важко сказати, що сьогодні у Києві функціонує ринок оренди житла. Фактично зараз укладається десь 5 відсотків угод від довоєнного рівня. У місто повернулися переважно кияни. Багато постійних винаймачів виїхали. Також деякі власники під час війни бояться здавати житло переселенцям», — розповідає Сергій Костецький.
За словами експерта, зараз ціни на оренду квартир у Києві впали орієнтовно на 30 відсотків від довоєнного рівня.
«Зараз винаймають переважно дешеві квартири, на дороге елітне житло попит мінімальний», — каже експерт.
Падіння попиту призвело до зміни оплати комісійної винагороди рієлтору за пошук житла. У багатьох випадках агенти нерухомості просять свій відсоток за послуги вже не в орендатора (як це було раніше), а у з власника.
Самі ж орендодавці сприймають таку ситуацію з розумінням, адже прагнуть якнайшвидше здати житло порядним квартирантам. А також розуміють, що у зв’язку зі складною економічною ситуацією у людей бракує коштів.
Столичний спеціаліст з нерухомості Сергій Боровський стверджує, що сьогодні пропозицій на ринку оренди житла у Києві дуже багато. Переважно орендують квартири та кімнати переселенці з регіонів, де проходять бойові дії.
«Ціна залежить від району, будинку у якому розташована квартира, стану житла. Дешевші пропозиції у старих будинках, особливо „хрущівках“, та у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Солом`янському, Святошинському районах», — розповідає Сергій Боровський.
За словами експерта, у цих районах однокімнатну квартиру можна винайняти й за 4 тисячі гривень, без ремонту — 3,5 тисячі гривень, смарт — 3-3,5 тисячі гривень. https://vechirniy.kyiv.ua/news/67420/