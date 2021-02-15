За даними КМДА, з 24 лютого і до середини квітня з української столиці евакуювалося більше ніж 2 млн мешканців. Експерти кажуть водночас, що виїхали майже 80 відсотків орендаторів житла. Тенденція тривала упродовж всього березня.Через це ціни на оренду власники житла суттєво зменшили не тільки для нових винаймачів, але й для постійних. Багато орендарів отримали величезні знижки або взагалі їм надали «платіжні канікули».«У перші місяці війни столиця переважно стала перевалковим пунктом. Багато біженців їхали через Київ за кордон, тому актуальною тоді була лише подобова оренда», — розповідає «Вечірньому Києву» аналітик консалтингової компанії SV Development Сергій Костецький.У травні кияни почали повертатися до міста. Але це мало стосувалося винаймачів житла. Адже багато з них через війну втратили роботу, отож їхати до столиці їм вже не було сенсу.Разом з тим, у Київ почали підтягуватися переселенці зі східних регіонів. Саме вони й стали основними винаймачами квартир. Оселі переважно орендували на 3-6 місяців і просили мінімальну ціну.У столиці кількість пропозицій оренди житла сьогодні набагато перевищує наявний попит. Якщо до війни щомісячно рієлтори по найму укладали понад 3 тисячі угод, то зараз у середньому — 300. Тобто, у десять разів менше…«Ситуація — катастрофічна. Важко сказати, що сьогодні у Києві функціонує ринок оренди житла. Фактично зараз укладається десь 5 відсотків угод від довоєнного рівня. У місто повернулися переважно кияни. Багато постійних винаймачів виїхали. Також деякі власники під час війни бояться здавати житло переселенцям», — розповідає Сергій Костецький.За словами експерта, зараз ціни на оренду квартир у Києві впали орієнтовно на 30 відсотків від довоєнного рівня.«Зараз винаймають переважно дешеві квартири, на дороге елітне житло попит мінімальний», — каже експерт.Падіння попиту призвело до зміни оплати комісійної винагороди рієлтору за пошук житла. У багатьох випадках агенти нерухомості просять свій відсоток за послуги вже не в орендатора (як це було раніше), а у з власника.Самі ж орендодавці сприймають таку ситуацію з розумінням, адже прагнуть якнайшвидше здати житло порядним квартирантам. А також розуміють, що у зв’язку зі складною економічною ситуацією у людей бракує коштів.Столичний спеціаліст з нерухомості Сергій Боровський стверджує, що сьогодні пропозицій на ринку оренди житла у Києві дуже багато. Переважно орендують квартири та кімнати переселенці з регіонів, де проходять бойові дії.«Ціна залежить від району, будинку у якому розташована квартира, стану житла. Дешевші пропозиції у старих будинках, особливо „хрущівках“, та у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Солом`янському, Святошинському районах», — розповідає Сергій Боровський.За словами експерта, у цих районах однокімнатну квартиру можна винайняти й за 4 тисячі гривень, без ремонту — 3,5 тисячі гривень, смарт — 3-3,5 тисячі гривень.