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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:36
J_P написав: Damien написав:
.... Как это ужасно бы не звучало, но чем больше успехов у ВСУ, тем больше падение цены в Киеве.
10 минут сидел думал над смыслом вашей фразы, но так и не понял....
Ну типа сдаваться надо было 24.02 - сейчас бы уже цены в Киеве в рублях были и не ниже чем в Комсомольске на Амуре.
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