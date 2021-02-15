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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:36
J_P написав: Damien написав:
.... Как это ужасно бы не звучало, но чем больше успехов у ВСУ, тем больше падение цены в Киеве.
10 минут сидел думал над смыслом вашей фразы, но так и не понял....
Ну типа сдаваться надо было 24.02 - сейчас бы уже цены в Киеве в рублях были и не ниже чем в Комсомольске на Амуре.
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:33
Зміст фрази - чим більше окупованих територій, тим жирніше буде київським, та Львівським лендлордам. Типа як у 14-ом, коли біженці підтримали падаючий ринок оренди. Але неможливо війти в одну річку двічі. Коли у 14 був фарс, то у 22 може бути трагедія.
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Vlad442
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Додано: Суб 11 чер, 2022 04:02
J_P написав: Frant написав: J_P написав:
Не будет. Во-первых, я верю в ВСУ. Во-вторых - я верю в США. И в-третьих - я абсолютно уверен в инфляции доллара. Да и денег в принципе))
Поэтому через 3-4 года дешевле чем сейчас полюбЭ не будет
Вже забули, як цін КРЖН падали з 2008 до 2017...2018????
Ціни склались на "вторинці" в 3 (три рази), на "первинці" - в 2 (два рази).
Маємо три проблеми:
1) війна
2) проблемна демографія
3) обмежені інтелектуальні здібності політичної їліти
в 2008 был дешевый доллар (доходил до 1,58 за евро). Сейчас доллар дорогой, но будет дешеветь. И повторю свой прогноз (можете записать "на манжетке") - после некоторого падения в долларе, цены КРНЖ выйдут МИНИМУМ на тот же уровень в горизонте 3-4 года.
Время, как всегда нас рассудит
доллар будет дорожать после 14 июня и после 14 июля.
до примерно середины октября.
потом будет резко дешеветь
имхо.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 09:53
Vlad442 написав:
Зміст фрази - чим більше окупованих територій, тим жирніше буде київським, та Львівським лендлордам. Типа як у 14-ом, коли біженці підтримали падаючий ринок оренди. Але неможливо війти в одну річку двічі. Коли у 14 був фарс, то у 22 може бути трагедія.
Сейчас люди с Донбасса едут на ВАЗ классик или 30 летних иномарках селятся в студенческих общагах и покупают дешевое пиво на детские выплаты от ООН...
Харьков и Запорожье никогда особо не допускались к бюджетному корыту. Дурных денег как у донецких в 2014 у них нет.
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