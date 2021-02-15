Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Зміст фрази - чим більше окупованих територій, тим жирніше буде київським, та Львівським лендлордам. Типа як у 14-ом, коли біженці підтримали падаючий ринок оренди. Але неможливо війти в одну річку двічі. Коли у 14 був фарс, то у 22 може бути трагедія.
J_P написав:Не будет. Во-первых, я верю в ВСУ. Во-вторых - я верю в США. И в-третьих - я абсолютно уверен в инфляции доллара. Да и денег в принципе)) Поэтому через 3-4 года дешевле чем сейчас полюбЭ не будет
Вже забули, як цін КРЖН падали з 2008 до 2017...2018???? Ціни склались на "вторинці" в 3 (три рази), на "первинці" - в 2 (два рази).
Маємо три проблеми: 1) війна 2) проблемна демографія 3) обмежені інтелектуальні здібності політичної їліти
в 2008 был дешевый доллар (доходил до 1,58 за евро). Сейчас доллар дорогой, но будет дешеветь. И повторю свой прогноз (можете записать "на манжетке") - после некоторого падения в долларе, цены КРНЖ выйдут МИНИМУМ на тот же уровень в горизонте 3-4 года. Время, как всегда нас рассудит
доллар будет дорожать после 14 июня и после 14 июля. до примерно середины октября. потом будет резко дешеветь имхо.
Vlad442 написав:Зміст фрази - чим більше окупованих територій, тим жирніше буде київським, та Львівським лендлордам. Типа як у 14-ом, коли біженці підтримали падаючий ринок оренди. Але неможливо війти в одну річку двічі. Коли у 14 був фарс, то у 22 може бути трагедія.
Сейчас люди с Донбасса едут на ВАЗ классик или 30 летних иномарках селятся в студенческих общагах и покупают дешевое пиво на детские выплаты от ООН... Харьков и Запорожье никогда особо не допускались к бюджетному корыту. Дурных денег как у донецких в 2014 у них нет.
UA написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dovgotrivala-orenda-2k-kvartiri-na-vul-shovkovichna-5-IDOPk3o.html?reason=ip%7Ccf Вероятность прилета давит на цены в этой местности. ПС Арендодатели начали массово перевешивать ремонты бытовой техники на арендаторов, оплачивать эти работы из залога.
Но частично ж, с учетом износа, аммортизации или как? Тут уже завхоз и бустгалтер нужен, а не лендлорд
UA написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dovgotrivala-orenda-2k-kvartiri-na-vul-shovkovichna-5-IDOPk3o.html?reason=ip%7Ccf Вероятность прилета давит на цены в этой местности.
Ага, а прилітає чомусь на ДВРЗ і Червоний Хутір. Саме в центрі з безпекою нормально, а на ціни тисне те, що більшість звідти з'їхало, бо могло собі дозволити на відміну від троєщинських. Та й зручність центрового життя зараз упала - багато чого не працює, станції метро досі закриті.