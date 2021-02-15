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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2235223622372238
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 17:36

  J_P написав:
  Damien написав:.... Как это ужасно бы не звучало, но чем больше успехов у ВСУ, тем больше падение цены в Киеве.

10 минут сидел думал над смыслом вашей фразы, но так и не понял....

Ну типа сдаваться надо было 24.02 - сейчас бы уже цены в Киеве в рублях были и не ниже чем в Комсомольске на Амуре.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 23:33

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Зміст фрази - чим більше окупованих територій, тим жирніше буде київським, та Львівським лендлордам. Типа як у 14-ом, коли біженці підтримали падаючий ринок оренди. Але неможливо війти в одну річку двічі. Коли у 14 був фарс, то у 22 може бути трагедія.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 04:02

  J_P написав:
  Frant написав:
  J_P написав:Не будет. Во-первых, я верю в ВСУ. Во-вторых - я верю в США. И в-третьих - я абсолютно уверен в инфляции доллара. Да и денег в принципе))
Поэтому через 3-4 года дешевле чем сейчас полюбЭ не будет

Вже забули, як цін КРЖН падали з 2008 до 2017...2018????
Ціни склались на "вторинці" в 3 (три рази), на "первинці" - в 2 (два рази).

Маємо три проблеми:
1) війна
2) проблемна демографія
3) обмежені інтелектуальні здібності політичної їліти

в 2008 был дешевый доллар (доходил до 1,58 за евро). Сейчас доллар дорогой, но будет дешеветь. И повторю свой прогноз (можете записать "на манжетке") - после некоторого падения в долларе, цены КРНЖ выйдут МИНИМУМ на тот же уровень в горизонте 3-4 года.
Время, как всегда нас рассудит


доллар будет дорожать после 14 июня и после 14 июля.
до примерно середины октября.
потом будет резко дешеветь
имхо.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 09:53

  Vlad442 написав:Зміст фрази - чим більше окупованих територій, тим жирніше буде київським, та Львівським лендлордам. Типа як у 14-ом, коли біженці підтримали падаючий ринок оренди. Але неможливо війти в одну річку двічі. Коли у 14 був фарс, то у 22 може бути трагедія.

Сейчас люди с Донбасса едут на ВАЗ классик или 30 летних иномарках селятся в студенческих общагах и покупают дешевое пиво на детские выплаты от ООН...
Харьков и Запорожье никогда особо не допускались к бюджетному корыту. Дурных денег как у донецких в 2014 у них нет.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 11:36

  airmax78 написав:
  J_P написав:
  Damien написав:.... Как это ужасно бы не звучало, но чем больше успехов у ВСУ, тем больше падение цены в Киеве.

10 минут сидел думал над смыслом вашей фразы, но так и не понял....

Ну типа сдаваться надо было 24.02 - сейчас бы уже цены в Киеве в рублях были и не ниже чем в Комсомольске на Амуре.

Какая чушь, где там хоть слово про капитуляцию 24.02?Кроме вырванной фразы там было и продолжение
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 12:12

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dovgotr ... on=ip%7Ccf
Вероятность прилета давит на цены в этой местности.
ПС
Арендодатели начали массово перевешивать ремонты бытовой техники на арендаторов, оплачивать эти работы из залога.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 13:24

  Damien написав:
  airmax78 написав:
  J_P написав:10 минут сидел думал над смыслом вашей фразы, но так и не понял....

Ну типа сдаваться надо было 24.02 - сейчас бы уже цены в Киеве в рублях были и не ниже чем в Комсомольске на Амуре.

Какая чушь, где там хоть слово про капитуляцию 24.02?Кроме вырванной фразы там было и продолжение

Ну извините если неправильно понял
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 13:49

  UA написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dovgotrivala-orenda-2k-kvartiri-na-vul-shovkovichna-5-IDOPk3o.html?reason=ip%7Ccf
Вероятность прилета давит на цены в этой местности.
ПС
Арендодатели начали массово перевешивать ремонты бытовой техники на арендаторов, оплачивать эти работы из залога.

Но частично ж, с учетом износа, аммортизации или как?
Тут уже завхоз и бустгалтер нужен, а не лендлорд :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 14:10

  UA написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dovgotrivala-orenda-2k-kvartiri-na-vul-shovkovichna-5-IDOPk3o.html?reason=ip%7Ccf
Вероятность прилета давит на цены в этой местности.

Ага, а прилітає чомусь на ДВРЗ і Червоний Хутір.
Саме в центрі з безпекою нормально, а на ціни тисне те, що більшість звідти з'їхало, бо могло собі дозволити на відміну від троєщинських. Та й зручність центрового життя зараз упала - багато чого не працює, станції метро досі закриті.
zerocool
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