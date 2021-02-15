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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 чер, 2022 22:23
Amethyst написав: UA написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dovgotrivala-orenda-2k-kvartiri-na-vul-shovkovichna-5-IDOPk3o.html?reason=ip%7Ccf
Вероятность прилета давит на цены в этой местности.
ПС
Арендодатели начали массово перевешивать ремонты бытовой техники на арендаторов, оплачивать эти работы из залога.
Но частично ж, с учетом износа, аммортизации или как?
Тут уже завхоз и бустгалтер нужен, а не лендлорд
При таких арендных ставках лендлорд должен уметь быть и сантехником и электриком и коллектором. Иначе расходы превысят доходы.
Подозреваю, что эконом сегмент будет сдаваться без бойлера, стиральной машины и тем более кондиционера.
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UA
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Додано: Нед 12 чер, 2022 05:30
За 12кгрн, а пока это не 205уе, как предвещает нам блокадник Зебра, и не 103, как прогнозирует будущий канадец Хомяк, в модерне времён Кольки Второго никто не снимет без кондёра, стиралки и бойлера даже с видом на эпицентр шизофрении с куполом. А новострой там же никто и за 20000 сдавать не будет, ибо часто только сушилка Милле дороже залога стоит.
Осень покажет, будет 2-3-4% рентабельность от текущих цен или вернёмся к правилу Влада 6-7 (%)
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барабашов
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Додано: Нед 12 чер, 2022 06:27
UA написав: Amethyst написав: UA написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dovgotrivala-orenda-2k-kvartiri-na-vul-shovkovichna-5-IDOPk3o.html?reason=ip%7Ccf
Вероятность прилета давит на цены в этой местности.
ПС
Арендодатели начали массово перевешивать ремонты бытовой техники на арендаторов, оплачивать эти работы из залога.
Но частично ж, с учетом износа, аммортизации или как?
Тут уже завхоз и бустгалтер нужен, а не лендлорд
При таких арендных ставках лендлорд должен уметь быть и сантехником и электриком и коллектором. Иначе расходы превысят доходы.
Подозреваю, что эконом сегмент будет сдаваться без бойлера, стиральной машины и тем более кондиционера.
І без ремонту.
Це банально невигідно.
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Frant
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