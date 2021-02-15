|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 чер, 2022 22:23
Amethyst написав: UA написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dovgotrivala-orenda-2k-kvartiri-na-vul-shovkovichna-5-IDOPk3o.html?reason=ip%7Ccf
Вероятность прилета давит на цены в этой местности.
ПС
Арендодатели начали массово перевешивать ремонты бытовой техники на арендаторов, оплачивать эти работы из залога.
Но частично ж, с учетом износа, аммортизации или как?
Тут уже завхоз и бустгалтер нужен, а не лендлорд
При таких арендных ставках лендлорд должен уметь быть и сантехником и электриком и коллектором. Иначе расходы превысят доходы.
Подозреваю, что эконом сегмент будет сдаваться без бойлера, стиральной машины и тем более кондиционера.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6833
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1447 раз.
- Подякували: 1724 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 12 чер, 2022 05:30
За 12кгрн, а пока это не 205уе, как предвещает нам блокадник Зебра, и не 103, как прогнозирует будущий канадец Хомяк, в модерне времён Кольки Второго никто не снимет без кондёра, стиралки и бойлера даже с видом на эпицентр шизофрении с куполом. А новострой там же никто и за 20000 сдавать не будет, ибо часто только сушилка Милле дороже залога стоит.
Осень покажет, будет 2-3-4% рентабельность от текущих цен или вернёмся к правилу Влада 6-7 (%)
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2289
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 225 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 чер, 2022 06:27
UA написав: Amethyst написав: UA написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dovgotrivala-orenda-2k-kvartiri-na-vul-shovkovichna-5-IDOPk3o.html?reason=ip%7Ccf
Вероятность прилета давит на цены в этой местности.
ПС
Арендодатели начали массово перевешивать ремонты бытовой техники на арендаторов, оплачивать эти работы из залога.
Но частично ж, с учетом износа, аммортизации или как?
Тут уже завхоз и бустгалтер нужен, а не лендлорд
При таких арендных ставках лендлорд должен уметь быть и сантехником и электриком и коллектором. Иначе расходы превысят доходы.
Подозреваю, что эконом сегмент будет сдаваться без бойлера, стиральной машины и тем более кондиционера.
І без ремонту.
Це банально невигідно.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22787
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1441 раз.
- Подякували: 2370 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 чер, 2022 08:01
UA написав:
При таких арендных ставках лендлорд должен уметь быть и сантехником и электриком и коллектором. Иначе расходы превысят доходы.
Подозреваю, что эконом сегмент будет сдаваться без бойлера, стиральной машины и тем более кондиционера.
На самом деле механизм решения проблемы такой аренды уже давно опробированн на депресивных пгт. Т.е. или посуточно командировочным узкий сегмент, или на продажу.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6189
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1024 раз.
- Подякували: 1333 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 12 чер, 2022 08:05
BIGor написав: UA написав:
При таких арендных ставках лендлорд должен уметь быть и сантехником и электриком и коллектором. Иначе расходы превысят доходы.
Подозреваю, что эконом сегмент будет сдаваться без бойлера, стиральной машины и тем более кондиционера.
На самом деле механизм решения проблемы такой аренды уже давно опробированн на депресивных пгт. Т.е. или посуточно командировочным узкий сегмент, или на продажу.
А почему нет спроса в центре.
Релокейт ойтишников ?
Или все крупные конторы свои ГО перенесли на ЗУ ?
Похоже все как я писал. Киев будет брошен и все будет переноситься поближе к границам ЕС.
Радуюсь за максима. Реноме недвигопопадальца держит на высоком уровне
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1938
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2194 раз.
- Подякували: 292 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 чер, 2022 08:53
UA написав:
[
При таких арендных ставках лендлорд должен уметь быть и сантехником и электриком и коллектором. Иначе расходы превысят доходы.
Подозреваю, что эконом сегмент будет сдаваться без бойлера, стиральной машины и тем более кондиционера.
100%.
Если в экономе что-то из девайсов выйдет из строя, то есть вероятность потратить пару аренд на замену условной стиралки/холодильника. Так что б/у техника заиграет новыми красками
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8575
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 917 раз.
- Подякували: 1738 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 12 чер, 2022 09:06
Хомякоид написав:
[
А почему нет спроса в центре.
Релокейт ойтишников ?
Или все крупные конторы свои ГО перенесли на ЗУ ?
Похоже все как я писал. Киев будет брошен и все будет переноситься поближе к границам ЕС.
Радуюсь за максима. Реноме недвигопопадальца держит на высоком уровне
Единственный и несомненный плюс центра это близость к деловым районам, чтоб не стоять по пробкам, но на сегодня все офисы или съехали, или перешли полностью на удалёнку. Поэтому проще снимать квартиру там, где есть вся инфраструктура (сопряжена с высокой плотностью застройки) и наличие рекреационных зон. А в центре часто в большой супермаркет приходится ехать на авто. В общем подождем осени, но на сегодня по своему опыту могу сказать, что спальники типа Левобережки, Оболони, Лукьяновка (тут с натяжкой спальником можно назвать, скорее прицентралье) сдались намного быстрее, чем центр.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8575
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 917 раз.
- Подякували: 1738 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 12 чер, 2022 09:28
hume написав: UA написав:
[
При таких арендных ставках лендлорд должен уметь быть и сантехником и электриком и коллектором. Иначе расходы превысят доходы.
Подозреваю, что эконом сегмент будет сдаваться без бойлера, стиральной машины и тем более кондиционера.
100%.
Если в экономе что-то из девайсов выйдет из строя, то есть вероятность потратить пару аренд на замену условной стиралки/холодильника. Так что б/у техника заиграет новыми красками
Запасы БУ техники в рабочем состоянии не бесконечны.
В наше время, продавать на ОЛХ рабочую, беспроблемную технику за 30-50% исходной цены могут не только лишь все, мало кто может это делать.
Есть стиралка - бизнес класс
Кондиционер - премиум сегмент
Посудомойка - элит
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6833
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1447 раз.
- Подякували: 1724 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 12 чер, 2022 09:35
Хомякоид написав: А почему нет спроса в центре.
Релокейт ойтишников ?
Или все крупные конторы свои ГО перенесли на ЗУ ?
Похоже все как я писал. Киев будет брошен и все будет переноситься поближе к границам ЕС.
Радуюсь за максима. Реноме недвигопопадальца держит на высоком уровне
Фельдмаршалы фюрера угрожают нанести ракетно-бомбовый удар, которого раньше не видел мир, по правительственному кварталу города Киева.
Максим высокоточный индикатор РН.
Пока он не вернется в Киев, не надейтесь на значительное количество реальных сделок с недвижимостью. Всё будет заморожено как сейчас.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6833
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1447 раз.
- Подякували: 1724 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 12 чер, 2022 09:40
hume написав:
Подтверждаю, что на центр спрос упал. Сейчас проще сдать квартиру в условном спальнике,чем в центре, либо центр нужно сильно опустить по цене. Офисы закрыты, а сидеть просто так в центре сомнительное удовольствие.
та да, и продаж дешевых нет
появилась вчера в продаже на ПОХ 35 метров за 80к, я предложил 50...был послан далеко((
цена без торга
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 684
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|99422
|18741662
|
|
|1026
|2357386
|
Суб 11 чер, 2022 13:52
Frant
|
|138
|257942
|
|