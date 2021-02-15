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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2237223822392240>
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 22:23

  Amethyst написав:
  UA написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dovgotrivala-orenda-2k-kvartiri-na-vul-shovkovichna-5-IDOPk3o.html?reason=ip%7Ccf
Вероятность прилета давит на цены в этой местности.
ПС
Арендодатели начали массово перевешивать ремонты бытовой техники на арендаторов, оплачивать эти работы из залога.

Но частично ж, с учетом износа, аммортизации или как?
Тут уже завхоз и бустгалтер нужен, а не лендлорд :mrgreen:

При таких арендных ставках лендлорд должен уметь быть и сантехником и электриком и коллектором. Иначе расходы превысят доходы.
Подозреваю, что эконом сегмент будет сдаваться без бойлера, стиральной машины и тем более кондиционера.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 05:30

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

За 12кгрн, а пока это не 205уе, как предвещает нам блокадник Зебра, и не 103, как прогнозирует будущий канадец Хомяк, в модерне времён Кольки Второго никто не снимет без кондёра, стиралки и бойлера даже с видом на эпицентр шизофрении с куполом. А новострой там же никто и за 20000 сдавать не будет, ибо часто только сушилка Милле дороже залога стоит.
Осень покажет, будет 2-3-4% рентабельность от текущих цен или вернёмся к правилу Влада 6-7 (%)
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 06:27

  UA написав:
  Amethyst написав:
  UA написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dovgotrivala-orenda-2k-kvartiri-na-vul-shovkovichna-5-IDOPk3o.html?reason=ip%7Ccf
Вероятность прилета давит на цены в этой местности.
ПС
Арендодатели начали массово перевешивать ремонты бытовой техники на арендаторов, оплачивать эти работы из залога.

Но частично ж, с учетом износа, аммортизации или как?
Тут уже завхоз и бустгалтер нужен, а не лендлорд :mrgreen:

При таких арендных ставках лендлорд должен уметь быть и сантехником и электриком и коллектором. Иначе расходы превысят доходы.
Подозреваю, что эконом сегмент будет сдаваться без бойлера, стиральной машины и тем более кондиционера.

І без ремонту.
Це банально невигідно.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 08:01

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:При таких арендных ставках лендлорд должен уметь быть и сантехником и электриком и коллектором. Иначе расходы превысят доходы.
Подозреваю, что эконом сегмент будет сдаваться без бойлера, стиральной машины и тем более кондиционера.

На самом деле механизм решения проблемы такой аренды уже давно опробированн на депресивных пгт. Т.е. или посуточно командировочным узкий сегмент, или на продажу.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 08:53

  UA написав:[
При таких арендных ставках лендлорд должен уметь быть и сантехником и электриком и коллектором. Иначе расходы превысят доходы.
Подозреваю, что эконом сегмент будет сдаваться без бойлера, стиральной машины и тем более кондиционера.

100%.
Если в экономе что-то из девайсов выйдет из строя, то есть вероятность потратить пару аренд на замену условной стиралки/холодильника. Так что б/у техника заиграет новыми красками
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 09:06

  Хомякоид написав:[
А почему нет спроса в центре.
Релокейт ойтишников ?
Или все крупные конторы свои ГО перенесли на ЗУ ?

Похоже все как я писал. Киев будет брошен и все будет переноситься поближе к границам ЕС.
Радуюсь за максима. Реноме недвигопопадальца держит на высоком уровне :D

Единственный и несомненный плюс центра это близость к деловым районам, чтоб не стоять по пробкам, но на сегодня все офисы или съехали, или перешли полностью на удалёнку. Поэтому проще снимать квартиру там, где есть вся инфраструктура (сопряжена с высокой плотностью застройки) и наличие рекреационных зон. А в центре часто в большой супермаркет приходится ехать на авто. В общем подождем осени, но на сегодня по своему опыту могу сказать, что спальники типа Левобережки, Оболони, Лукьяновка (тут с натяжкой спальником можно назвать, скорее прицентралье) сдались намного быстрее, чем центр.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 09:28

  hume написав:
  UA написав:[
При таких арендных ставках лендлорд должен уметь быть и сантехником и электриком и коллектором. Иначе расходы превысят доходы.
Подозреваю, что эконом сегмент будет сдаваться без бойлера, стиральной машины и тем более кондиционера.

100%.
Если в экономе что-то из девайсов выйдет из строя, то есть вероятность потратить пару аренд на замену условной стиралки/холодильника. Так что б/у техника заиграет новыми красками

Запасы БУ техники в рабочем состоянии не бесконечны.
В наше время, продавать на ОЛХ рабочую, беспроблемную технику за 30-50% исходной цены могут не только лишь все, мало кто может это делать.
Есть стиралка - бизнес класс
Кондиционер - премиум сегмент
Посудомойка - элит
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 09:35

  Хомякоид написав: А почему нет спроса в центре.
Релокейт ойтишников ?
Или все крупные конторы свои ГО перенесли на ЗУ ?

Похоже все как я писал. Киев будет брошен и все будет переноситься поближе к границам ЕС.
Радуюсь за максима. Реноме недвигопопадальца держит на высоком уровне :D

Фельдмаршалы фюрера угрожают нанести ракетно-бомбовый удар, которого раньше не видел мир, по правительственному кварталу города Киева.

Максим высокоточный индикатор РН.
Пока он не вернется в Киев, не надейтесь на значительное количество реальных сделок с недвижимостью. Всё будет заморожено как сейчас.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 09:40

  hume написав:Подтверждаю, что на центр спрос упал. Сейчас проще сдать квартиру в условном спальнике,чем в центре, либо центр нужно сильно опустить по цене. Офисы закрыты, а сидеть просто так в центре сомнительное удовольствие.

та да, и продаж дешевых нет
появилась вчера в продаже на ПОХ 35 метров за 80к, я предложил 50...был послан далеко((
цена без торга
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 10:57

  Олежан написав:
  hume написав:Подтверждаю, что на центр спрос упал. Сейчас проще сдать квартиру в условном спальнике,чем в центре, либо центр нужно сильно опустить по цене. Офисы закрыты, а сидеть просто так в центре сомнительное удовольствие.

та да, и продаж дешевых нет
появилась вчера в продаже на ПОХ 35 метров за 80к, я предложил 50...был послан далеко((
цена без торга

Подождём, думаю в этот кризис ждать придётся не так долго. Вы предложили адекватную по нынешним временам цену в пересчёте на метр
hume
 
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