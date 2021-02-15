RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2237223822392240
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 11:25

  Олежан написав:
  hume написав:Подтверждаю, что на центр спрос упал. Сейчас проще сдать квартиру в условном спальнике,чем в центре, либо центр нужно сильно опустить по цене. Офисы закрыты, а сидеть просто так в центре сомнительное удовольствие.

та да, и продаж дешевых нет
появилась вчера в продаже на ПОХ 35 метров за 80к, я предложил 50...был послан далеко((
цена без торга


Через месяц сами будут звонить.
Уже 50 не давайте.
Максимум 35.
Хомякоид
 
Повідомлень: 1939
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2194 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 11:59

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:При таких арендных ставках лендлорд должен уметь быть и сантехником и электриком и коллектором. Иначе расходы превысят доходы.
Подозреваю, что эконом сегмент будет сдаваться без бойлера, стиральной машины и тем более кондиционера.

Є великий запас. Коли ціна буде падати, то й якість квартир поступово буде зменшуватися, буде велика диференціація між квартирами з ремонтом, та без. Буде камбек к стандартам початка 00-х.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8931
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2018 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2237223822392240
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9940, 9941, 9942
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
99415 18747566
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 чер, 2022 11:59
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 101, 102, 103
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1026 2362504
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 чер, 2022 13:52
Frant
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
138 257942
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 12:47
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.