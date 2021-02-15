Олежан написав:
та да, и продаж дешевых нет
появилась вчера в продаже на ПОХ 35 метров за 80к, я предложил 50...был послан далеко((
цена без торга
Через месяц сами будут звонить.
Уже 50 не давайте.
Максимум 35.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 чер, 2022 11:25
Через месяц сами будут звонить.
Уже 50 не давайте.
Максимум 35.
Додано: Нед 12 чер, 2022 11:59
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Є великий запас. Коли ціна буде падати, то й якість квартир поступово буде зменшуватися, буде велика диференціація між квартирами з ремонтом, та без. Буде камбек к стандартам початка 00-х.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|