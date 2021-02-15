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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 чер, 2022 11:25
Олежан написав: hume написав:
Подтверждаю, что на центр спрос упал. Сейчас проще сдать квартиру в условном спальнике,чем в центре, либо центр нужно сильно опустить по цене. Офисы закрыты, а сидеть просто так в центре сомнительное удовольствие.
та да, и продаж дешевых нет
появилась вчера в продаже на ПОХ 35 метров за 80к, я предложил 50...был послан далеко((
цена без торга
Через месяц сами будут звонить.
Уже 50 не давайте.
Максимум 35.
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Хомякоид
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Додано: Нед 12 чер, 2022 11:59
UA написав:
При таких арендных ставках лендлорд должен уметь быть и сантехником и электриком и коллектором. Иначе расходы превысят доходы.
Подозреваю, что эконом сегмент будет сдаваться без бойлера, стиральной машины и тем более кондиционера.
Є великий запас. Коли ціна буде падати, то й якість квартир поступово буде зменшуватися, буде велика диференціація між квартирами з ремонтом, та без. Буде камбек к стандартам початка 00-х.
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Vlad442
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Додано: Нед 12 чер, 2022 12:07
барабашов написав:
Осень покажет, будет 2-3-4% рентабельность от текущих цен или вернёмся к правилу Влада 6-7 (%)
Це правило звучить не так. 6-7% це було актуально рік потому, може навіть 5,5-6,5.
У моменти криз доходність оренди підвищується. У 09-ому до 9%, у 15-ому до 10-12%. Потім поступово падає. У 06, наприклад, була коло 5%.
Зараз я прогнозую прибутковість на рівні 12%, коли ринок прийде у норму. Гроші дорогі і морозити їх в оренді мало хто будет за 5%.
Як це буде - ціни оренди впадуть, а ціни продажу впадуть вдвічі глибше, що й дасть підвищену доходність.
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Vlad442
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Додано: Нед 12 чер, 2022 12:10
Олежан написав:
та да, и продаж дешевых нет
появилась вчера в продаже на ПОХ 35 метров за 80к, я предложил 50...был послан далеко((
цена без торга
Тож висче ніж довоєнна ціна? Навіщо дзвонити по неадекватним пропозиціям? Навіщо взагалі дзвонити, коли 50 може виявитись дорого? Я б почекав, коли курс встановиться, та війна закінчиться. Зараз можна брати таку одинарку тільки за 30-35 тис. Нижче навряд-чи впаде.
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Vlad442
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Додано: Нед 12 чер, 2022 13:03
Vlad442 написав: барабашов написав:
Осень покажет, будет 2-3-4% рентабельность от текущих цен или вернёмся к правилу Влада 6-7 (%)
Це правило звучить не так. 6-7% це було актуально рік потому, може навіть 5,5-6,5.
У моменти криз доходність оренди підвищується. У 09-ому до 9%, у 15-ому до 10-12%. Потім поступово падає. У 06, наприклад, була коло 5%.
Зараз я прогнозую прибутковість на рівні 12%, коли ринок прийде у норму. Гроші дорогі і морозити їх в оренді мало хто будет за 5%.
Як це буде - ціни оренди впадуть, а ціни продажу впадуть вдвічі глибше, що й дасть підвищену доходність.
какие 6-7%?
У меня гостинка купленная в начале 2021 года на сегодня 6% годовых приносит.
на момент покупки рентабельность была выше 10%.
И я считаю эту покупку самой неправильной, малорентабельной.
Правда гостинка бралась ниже рынка из за технических моментов, которые я понимал как легко решить.
Востаннє редагувалось UA
в Нед 12 чер, 2022 13:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 13:07
UA написав: Vlad442 написав: барабашов написав:
Осень покажет, будет 2-3-4% рентабельность от текущих цен или вернёмся к правилу Влада 6-7 (%)
Це правило звучить не так. 6-7% це було актуально рік потому, може навіть 5,5-6,5.
У моменти криз доходність оренди підвищується. У 09-ому до 9%, у 15-ому до 10-12%. Потім поступово падає. У 06, наприклад, була коло 5%.
Зараз я прогнозую прибутковість на рівні 12%, коли ринок прийде у норму. Гроші дорогі і морозити їх в оренді мало хто будет за 5%.
Як це буде - ціни оренди впадуть, а ціни продажу впадуть вдвічі глибше, що й дасть підвищену доходність.
какие 6-7%?
У меня гостинка купленная в начале 2021 года на сегодня 6% годовых приносит.
И я считаю эту покупку малорентабельной.
Правда гостинка бралась ниже рынка из за технических моментов, которые я понимал как легко решить.
Поподробнее, что по чем брали ?
Какие тех.моменты ?
Я так понимаю хрущ ?
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Хомякоид
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Додано: Нед 12 чер, 2022 13:18
Хомякоид написав:
Поподробнее, что по чем брали ?
Какие тех.моменты ?
Я так понимаю хрущ ?
В личку написал.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 13:21
Vlad442 написав:
Зараз я прогнозую прибутковість на рівні 12%, коли ринок прийде у норму. Гроші дорогі і морозити їх в оренді мало хто будет за 5%.
на другой ветке я вам тоже самое сказал
vitaliian написав:
Рынок это не только временно уехавшие понаехи но и учётная ставка 25%, которая отрезвит умеющих считать деньги. К такому же уровню доходности будет стремиться рн, цены объектов будут падать а стоимость аренды расти. Не бывает что в одном месте дают 25% а в другом 3%
напомнить что вы мне ответили? У вас нет определенной точки зрения, точнее она может меняться на противоположную, в зависимости от ветки форума и собеседника.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 13:28
vitaliian написав:
напомнить что вы мне ответили? У вас нет определенной точки зрения, точнее она может меняться на противоположную, в зависимости от ветки форума и собеседника.
Ні. То ви не зрозуміли. Я відповів все правильно. Зараз
, коли ринка, принаймні в Іпрені не існує, здадуть тільки ті, хто буде двигати ціну нижче всіх, може навіть за комунальні - у вторинки нема собівартості.Потім
, повторюю, потім, коли ринок буде приходити до рівноваги, ті, хто не хоче здавати задешево, почнуть продавати, поки ремонт не ушатали. Так вони підтримують ринок оренди, та давлять ринок продажу, тому доходність оренди зростає.
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Vlad442
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