RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2238223922402241
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:41

  Vlad442 написав:у вторинки нема собівартості.
што? квартиры людям достались бесплатно, так же им бесплатно сделались ремонты, спонсоры купили мебель и технику? Я не удивляюсь почему вы с такими идеями влезли в Аркаду. Тоже наверное думали что у первички нет себестоимости, поэтому застройщик обанкротится не может.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13335
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2031 раз.
Подякували: 2866 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:52

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:у вторинки нема собівартості.
што? квартиры людям достались бесплатно, так же им бесплатно сделались ремонты, спонсоры купили мебель и технику? Я не удивляюсь почему вы с такими идеями влезли в Аркаду. Тоже наверное думали что у первички нет себестоимости, поэтому застройщик обанкротится не может.

Ви доказуєте, що краще не здавати, чим здавати дуже дешево. Я готов здавати дешево кілька місяців, бо дешево краще ніж ніщо, а за три місяці з ремонтом та меблями нічого не трапиться. Потім буде все рахуватись, але потім. Інакше мені треба закривати квартиру, та продавати за що дають. Здавати, за що дають, короткий термін я згоден, продати ні.

Аркада то була цікава та прибуткова пригода. Постійно так "заробляти" не для мене.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8938
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2020 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 14:26

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:У меня гостинка купленная в начале 2021 года на сегодня 6% годовых приносит.
на момент покупки рентабельность была выше 10%.

Эт рентабельность посчитана с учетом ремонта и амортизации за 5..10лет?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2501
З нами з: 05.05.21
Подякував: 143 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 2238223922402241
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9943, 9944, 9945
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
99440 18760468
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 чер, 2022 14:53
Ромасик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 101, 102, 103
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1026 2372715
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 чер, 2022 13:52
Frant
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
138 257942
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 12:47
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1310)
12.06.2022 15:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.