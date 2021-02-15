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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 чер, 2022 13:41
Vlad442 написав:
у вторинки нема собівартості.
што? квартиры людям достались бесплатно, так же им бесплатно сделались ремонты, спонсоры купили мебель и технику? Я не удивляюсь почему вы с такими идеями влезли в Аркаду. Тоже наверное думали что у первички нет себестоимости, поэтому застройщик обанкротится не может.
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vitaliian
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Додано: Нед 12 чер, 2022 13:52
vitaliian написав: Vlad442 написав:
у вторинки нема собівартості.
што? квартиры людям достались бесплатно, так же им бесплатно сделались ремонты, спонсоры купили мебель и технику? Я не удивляюсь почему вы с такими идеями влезли в Аркаду. Тоже наверное думали что у первички нет себестоимости, поэтому застройщик обанкротится не может.
Ви доказуєте, що краще не здавати, чим здавати дуже дешево. Я готов здавати дешево кілька місяців, бо дешево краще ніж ніщо, а за три місяці з ремонтом та меблями нічого не трапиться. Потім буде все рахуватись, але потім. Інакше мені треба закривати квартиру, та продавати за що дають. Здавати, за що дають, короткий термін я згоден, продати ні.
Аркада то була цікава та прибуткова пригода. Постійно так "заробляти" не для мене.
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Vlad442
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Додано: Нед 12 чер, 2022 14:26
UA написав:
У меня гостинка купленная в начале 2021 года на сегодня 6% годовых приносит.
на момент покупки рентабельность была выше 10%.
Эт рентабельность посчитана с учетом ремонта и амортизации за 5..10лет?
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Amethyst
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Додано: Нед 12 чер, 2022 15:51
Amethyst написав: UA написав:
У меня гостинка купленная в начале 2021 года на сегодня 6% годовых приносит.
на момент покупки рентабельность была выше 10%.
Эт рентабельность посчитана с учетом ремонта и амортизации за 5..10лет?
Ремонт от прошлых хозяев.
Я туда 50 долларов после покупки вложил.
Амортизация у такого состояния ремонта конечно же есть, но она минимальна. Конкретно в моем случаи туда пойдет сток мебели и быт. техники из более дорогих квартир.
Мне сложно считать амортизацию в эконом сегменте (мало опыта), в бизнес классе она значительна.
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UA
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