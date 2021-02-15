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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2238223922402241
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:41

  Vlad442 написав:у вторинки нема собівартості.
што? квартиры людям достались бесплатно, так же им бесплатно сделались ремонты, спонсоры купили мебель и технику? Я не удивляюсь почему вы с такими идеями влезли в Аркаду. Тоже наверное думали что у первички нет себестоимости, поэтому застройщик обанкротится не может.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:52

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:у вторинки нема собівартості.
што? квартиры людям достались бесплатно, так же им бесплатно сделались ремонты, спонсоры купили мебель и технику? Я не удивляюсь почему вы с такими идеями влезли в Аркаду. Тоже наверное думали что у первички нет себестоимости, поэтому застройщик обанкротится не может.

Ви доказуєте, що краще не здавати, чим здавати дуже дешево. Я готов здавати дешево кілька місяців, бо дешево краще ніж ніщо, а за три місяці з ремонтом та меблями нічого не трапиться. Потім буде все рахуватись, але потім. Інакше мені треба закривати квартиру, та продавати за що дають. Здавати, за що дають, короткий термін я згоден, продати ні.

Аркада то була цікава та прибуткова пригода. Постійно так "заробляти" не для мене.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 14:26

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:У меня гостинка купленная в начале 2021 года на сегодня 6% годовых приносит.
на момент покупки рентабельность была выше 10%.

Эт рентабельность посчитана с учетом ремонта и амортизации за 5..10лет?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 15:51

  Amethyst написав:
  UA написав:У меня гостинка купленная в начале 2021 года на сегодня 6% годовых приносит.
на момент покупки рентабельность была выше 10%.

Эт рентабельность посчитана с учетом ремонта и амортизации за 5..10лет?

Ремонт от прошлых хозяев.
Я туда 50 долларов после покупки вложил.
Амортизация у такого состояния ремонта конечно же есть, но она минимальна. Конкретно в моем случаи туда пойдет сток мебели и быт. техники из более дорогих квартир.
Мне сложно считать амортизацию в эконом сегменте (мало опыта), в бизнес классе она значительна.
UA
 
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