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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 чер, 2022 13:41
Vlad442 написав:
у вторинки нема собівартості.
што? квартиры людям достались бесплатно, так же им бесплатно сделались ремонты, спонсоры купили мебель и технику? Я не удивляюсь почему вы с такими идеями влезли в Аркаду. Тоже наверное думали что у первички нет себестоимости, поэтому застройщик обанкротится не может.
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vitaliian
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Додано: Нед 12 чер, 2022 13:52
vitaliian написав: Vlad442 написав:
у вторинки нема собівартості.
што? квартиры людям достались бесплатно, так же им бесплатно сделались ремонты, спонсоры купили мебель и технику? Я не удивляюсь почему вы с такими идеями влезли в Аркаду. Тоже наверное думали что у первички нет себестоимости, поэтому застройщик обанкротится не может.
Ви доказуєте, що краще не здавати, чим здавати дуже дешево. Я готов здавати дешево кілька місяців, бо дешево краще ніж ніщо, а за три місяці з ремонтом та меблями нічого не трапиться. Потім буде все рахуватись, але потім. Інакше мені треба закривати квартиру, та продавати за що дають. Здавати, за що дають, короткий термін я згоден, продати ні.
Аркада то була цікава та прибуткова пригода. Постійно так "заробляти" не для мене.
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Vlad442
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Додано: Нед 12 чер, 2022 14:26
UA написав:
У меня гостинка купленная в начале 2021 года на сегодня 6% годовых приносит.
на момент покупки рентабельность была выше 10%.
Эт рентабельность посчитана с учетом ремонта и амортизации за 5..10лет?
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Amethyst
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Додано: Нед 12 чер, 2022 15:51
Amethyst написав: UA написав:
У меня гостинка купленная в начале 2021 года на сегодня 6% годовых приносит.
на момент покупки рентабельность была выше 10%.
Эт рентабельность посчитана с учетом ремонта и амортизации за 5..10лет?
Ремонт от прошлых хозяев.
Я туда 50 долларов после покупки вложил.
Амортизация у такого состояния ремонта конечно же есть, но она минимальна. Конкретно в моем случаи туда пойдет сток мебели и быт. техники из более дорогих квартир.
Мне сложно считать амортизацию в эконом сегменте (мало опыта), в бизнес классе она значительна.
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UA
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Додано: Нед 12 чер, 2022 18:19
UA написав: Хомякоид написав:
Поподробнее, что по чем брали ?
Какие тех.моменты ?
Я так понимаю хрущ ?
В личку написал.
И мне тоже
Просто интересно
Заранее благодарю
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барабашов
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Додано: Нед 12 чер, 2022 18:27
UA написав: hume написав: UA написав:
[
При таких арендных ставках лендлорд должен уметь быть и сантехником и электриком и коллектором. Иначе расходы превысят доходы.
Подозреваю, что эконом сегмент будет сдаваться без бойлера, стиральной машины и тем более кондиционера.
100%.
Если в экономе что-то из девайсов выйдет из строя, то есть вероятность потратить пару аренд на замену условной стиралки/холодильника. Так что б/у техника заиграет новыми красками
Запасы БУ техники в рабочем состоянии не бесконечны.
В наше время, продавать на ОЛХ рабочую, беспроблемную технику за 30-50% исходной цены могут не только лишь все, мало кто может это делать.
Есть стиралка - бизнес класс
Кондиционер - премиум сегмент
Посудомойка - элит
А если ещё и горничная типа Надьки Грановской в 20 лет или хотя бы Дорофеевой нынешней прилагается со всеми плюхами за +500уе, как у нас арабы с мединститута сталинки в сереДине 90х снимали на Нагорке - так это уже не элит, это уже 7звёзд и алмазная карта СитиБанка.
Не для каждого возможность так пожить...
Правда только при Хомяка курсе в сотню с гаком, при курсе Зебры 55 мало кто из модельных девок за 30000грн будить начальника миньетом захочет.
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барабашов
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