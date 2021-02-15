Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_Mykola_ написав:Удар? Шоб шо? Що реально це дасть русні?
ІІМНО: Кабмін і президента вони таким чином не дістануть, кадри такого удару миттєво облетять весь світ, і це буде знову переломним моментом типу Бучі, який дасть здвиг на потужне збільшення постачання важкої зброї та надсучасних ППО, артилерії та літаків. Крім того такий масштаний удар зачепить посольства інших країн... Це самогубство.
Ну як щоб шо? Щоб "шок і трєпєт", щоб всі хто повернувся до Києва або не виїжджав - зібрали речі і почали тікати, щоб спровокувати ще декілька мільйонів біженців до Європи, щоб боялись. Це ж терористи. Холоднокровні та без жодної моралі.
Угу, и 100+ РСЗО, 50+ самолетов, 100+ 155 мм арти, ППО і т.д. в термінових поставках. І на кой така "перемога"?
Не факт. Багато нам всього надійшло після Бучі, Бородянки, Маріуполя, Чернігова, Харкова і т.ін.? Це при тому що всі чудово знали що кацапи готують повномасштабний наступ на Донбасі. Вони цілі міста разом з населенням стирають, а тут всього лише урядовий квартал. Як в Європі нещодавно заявили: нам же потім потрібно буде якось співіснувати з росією. (типу що давайте без фанатизму допомогати Україні у цій війні - не потрібно доводити рашку до крайнощів).
airmax78 написав:Не факт. Багато нам всього надійшло після Бучі, Бородянки, Маріуполя, Чернігова, Харкова і т.ін.? Це при тому що всі чудово знали що кацапи готують повномасштабний наступ на Донбасі. Вони цілі міста разом з населенням стирають, а тут всього лише урядовий квартал. Як в Європі нещодавно заявили: нам же потім потрібно буде якось співіснувати з росією. (типу що давайте без фанатизму допомогати Україні у цій війні - не потрібно доводити рашку до крайнощів).
Факт, до Бучі багато хто з країн вагався щодо допомоги Україні, після, почали активніше допомагати, та виходити з бізнесу в росії. ДО Бучі, нам НЕ передавали важку арту, бронетехніку та ППО.
Макс, повертайтеся до Києва, побачите що місто живе, хіба що пусті вулиці, без транспорту після 23, зменшаться затрати на орендоване житло, зможете більше допомагати ЗСУ. Притула жаліється, що є де та що купляти, а грошей не вистачає. https://www.youtube.com/watch?v=cxJrIf16Pik
airmax78 написав:Не факт. Багато нам всього надійшло після Бучі, Бородянки, Маріуполя, Чернігова, Харкова і т.ін.? Це при тому що всі чудово знали що кацапи готують повномасштабний наступ на Донбасі. Вони цілі міста разом з населенням стирають, а тут всього лише урядовий квартал. Як в Європі нещодавно заявили: нам же потім потрібно буде якось співіснувати з росією. (типу що давайте без фанатизму допомогати Україні у цій війні - не потрібно доводити рашку до крайнощів).
Факт, до Бучі багато хто з країн вагався щодо допомоги Україні, після, почали активніше допомагати, та виходити з бізнесу в росії. ДО Бучі, нам НЕ передавали важку арту, бронетехніку та ППО.
Макс, повертайтеся до Києва, побачите що місто живе, хіба що пусті вулиці, без транспорту після 23, зменшаться затрати на орендоване житло, зможете більше допомагати ЗСУ. Притула жаліється, що є де та що купляти, а грошей не вистачає. https://www.youtube.com/watch?v=cxJrIf16Pik
Не можу я повернутись - доведеться з роботи звільнитись. І тоді не я вже буду допомогати, а мені буде потрібна допомога. Притулі зараз відправлю грошей.
airmax78 написав:Не факт. Багато нам всього надійшло після Бучі, Бородянки, Маріуполя, Чернігова, Харкова і т.ін.? Це при тому що всі чудово знали що кацапи готують повномасштабний наступ на Донбасі. Вони цілі міста разом з населенням стирають, а тут всього лише урядовий квартал. Як в Європі нещодавно заявили: нам же потім потрібно буде якось співіснувати з росією. (типу що давайте без фанатизму допомогати Україні у цій війні - не потрібно доводити рашку до крайнощів).
Факт, до Бучі багато хто з країн вагався щодо допомоги Україні, після, почали активніше допомагати, та виходити з бізнесу в росії. ДО Бучі, нам НЕ передавали важку арту, бронетехніку та ППО.
Макс, повертайтеся до Києва, побачите що місто живе, хіба що пусті вулиці, без транспорту після 23, зменшаться затрати на орендоване житло, зможете більше допомагати ЗСУ. Притула жаліється, що є де та що купляти, а грошей не вистачає. https://www.youtube.com/watch?v=cxJrIf16Pik
Не можу я повернутись - доведеться з роботи звільнитись. І тоді не я вже буду допомогати, а мені буде потрібна допомога. Притулі зараз відправлю грошей.
_Mykola_ написав:Макс, повертайтеся до Києва, побачите що місто живе, хіба що пусті вулиці, без транспорту після 23, зменшаться затрати на орендоване житло, зможете більше допомагати ЗСУ. Притула жаліється, що є де та що купляти, а грошей не вистачає.
В DailyMail було обговорення статті про України з фото зі фронту, околиць Київа аід ракетним ударом, але англічан-американців (сподіваюсь там добра частина рос.тролей була) обурили фото Труханіва острова - там де люди відпочивають (Saturday підписано). На їх думку всі українські чоловіки повинні з камнями на російські танки та гради кидатися, а жінки та діти посилювати європейську демографію.
_Mykola_ написав:Факт, до Бучі багато хто з країн вагався щодо допомоги Україні, після, почали активніше допомагати, та виходити з бізнесу в росії. ДО Бучі, нам НЕ передавали важку арту, бронетехніку та ППО.
Макс, повертайтеся до Києва, побачите що місто живе, хіба що пусті вулиці, без транспорту після 23, зменшаться затрати на орендоване житло, зможете більше допомагати ЗСУ. Притула жаліється, що є де та що купляти, а грошей не вистачає. https://www.youtube.com/watch?v=cxJrIf16Pik
Не можу я повернутись - доведеться з роботи звільнитись. І тоді не я вже буду допомогати, а мені буде потрібна допомога. Притулі зараз відправлю грошей.
1000 грн?
Скільки ви з початку війни відправили? Чи факт перебування в Україні - це подвиг сам по собі?
fox767676 написав:В DailyMail було обговорення статті про України з фото зі фронту, околиць Київа аід ракетним ударом, але англічан-американців (сподіваюсь там добра частина рос.тролей була) обурили фото Труханіва острова - там де люди відпочивають (Saturday підписано). На їх думку всі українські чоловіки повинні з камнями на російські танки та гради кидатися, а жінки та діти посилювати європейську демографію.
А вы никогда не открывали комментарии к Блумбергу, Ройтерсу и тд в фейсбуке? Комментарии можно сейчас не читать.
airmax78 написав:Скільки ви з початку війни відправили? Чи факт перебування в Україні - це подвиг сам по собі?
А я тут не вихваляюся в тому скільки задонатив, і я не доларовий мільйонер як Ви. В мене навіть власного житла та автомобілю немає. То краще мовчіть за ті крохи що ви скидуєте на армію, бо прості люди більше кидають.