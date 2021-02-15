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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:21

Я спочатку війни задноатив десь 130 тис, але більше не буду з огляду на 1) нахабну позицію НБУ щодо валютних курсів для екпспортерів 2) грощі знадобляться самому , тому що дуже великий ризик релокації чи навіть екзилю. Ну і зрозуміло що мова не про ЗУ - для ІТ-бізнесу ЗУ не дає ніяких бенефітів, той же самий курс 29.5, ще інтенсивніша мобілізація, майже той самий ризик ракетних ударів
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:25

  alfredhaos написав:
  fox767676 написав:В DailyMail було обговорення статті про України з фото зі фронту, околиць Київа аід ракетним ударом, але англічан-американців (сподіваюсь там добра частина рос.тролей була) обурили фото Труханіва острова - там де люди відпочивають (Saturday підписано). На їх думку всі українські чоловіки повинні з камнями на російські танки та гради кидатися, а жінки та діти посилювати європейську демографію.

А вы никогда не открывали комментарии к Блумбергу, Ройтерсу и тд в фейсбуке?
Комментарии можно сейчас не читать.


Что , в том же духе - "куда идут мио налоги"? Попали мы здорово, с одной стороны "братья", с другой - "союзники" :(
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:28

  BIGor написав:1000 грн?

"«Не недооцінюйте 2 гривні;)))) Самі по собі вони може когось і не вражають… Але коли вони частинка чогось великого?! То як? А як же тому «великому» стати великим без таких «по дві гривні»? А ніяк!!! Кожна копійка важлива! Особливо, коли мета — 50 000 000 гривень на 4 комплекси БПЛА!"

https://life.nv.ua/ukr/znamenitosti/ser ... 45002.html

Тому, просимо навіть дві гривні
https://prytulafoundation.org/#f3a70b6a ... 7779e75151
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:28

  fox767676 написав:Что , в том же духе - "куда идут мио налоги"? Попали мы здорово, с одной стороны "братья", с другой - "союзники" :(

Нет, там просто 90% ботов, которые реагируют на слово Russia. Вот вырезка комментариев со статьи про сближение Алжира и рф:

-Russia stood with Algeria during its liberation war… the west just wants Algeria’s oil.
-The US and the EU are increasingly isolated from the rest of the world
-Well done Algeria. West can be viewed as United West Of War Instigation, Betrayal, Arms Selling, Profiteering, Bullying and Sanctions.
-Saint Putin the great (прим. автора :lol: )
-The west is the chief problem of Africa. Thank God for Mother Russia, African interests are better protected with her.

Ботофермы африканских и арабских комментаторов по всему миру расползлись.
alfredhaos
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