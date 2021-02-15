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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 чер, 2022 11:21
Я спочатку війни задноатив десь 130 тис, але більше не буду з огляду на 1) нахабну позицію НБУ щодо валютних курсів для екпспортерів 2) грощі знадобляться самому , тому що дуже великий ризик релокації чи навіть екзилю. Ну і зрозуміло що мова не про ЗУ - для ІТ-бізнесу ЗУ не дає ніяких бенефітів, той же самий курс 29.5, ще інтенсивніша мобілізація, майже той самий ризик ракетних ударів
Додано: Пон 13 чер, 2022 11:25
Что , в том же духе - "куда идут мио налоги"? Попали мы здорово, с одной стороны "братья", с другой - "союзники"
Додано: Пон 13 чер, 2022 11:28
"«Не недооцінюйте 2 гривні;)))) Самі по собі вони може когось і не вражають… Але коли вони частинка чогось великого?! То як? А як же тому «великому» стати великим без таких «по дві гривні»? А ніяк!!! Кожна копійка важлива! Особливо, коли мета — 50 000 000 гривень на 4 комплекси БПЛА!"
Тому, просимо навіть дві гривні
Додано: Пон 13 чер, 2022 11:28
Нет, там просто 90% ботов, которые реагируют на слово Russia. Вот вырезка комментариев со статьи про сближение Алжира и рф:
-Russia stood with Algeria during its liberation war… the west just wants Algeria’s oil.
-The US and the EU are increasingly isolated from the rest of the world
-Well done Algeria. West can be viewed as United West Of War Instigation, Betrayal, Arms Selling, Profiteering, Bullying and Sanctions.
-Saint Putin the great (прим. автора )
-The west is the chief problem of Africa. Thank God for Mother Russia, African interests are better protected with her.
Ботофермы африканских и арабских комментаторов по всему миру расползлись.
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