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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2238223922402241
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:41

  Vlad442 написав:у вторинки нема собівартості.
што? квартиры людям достались бесплатно, так же им бесплатно сделались ремонты, спонсоры купили мебель и технику? Я не удивляюсь почему вы с такими идеями влезли в Аркаду. Тоже наверное думали что у первички нет себестоимости, поэтому застройщик обанкротится не может.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:52

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:у вторинки нема собівартості.
што? квартиры людям достались бесплатно, так же им бесплатно сделались ремонты, спонсоры купили мебель и технику? Я не удивляюсь почему вы с такими идеями влезли в Аркаду. Тоже наверное думали что у первички нет себестоимости, поэтому застройщик обанкротится не может.

Ви доказуєте, що краще не здавати, чим здавати дуже дешево. Я готов здавати дешево кілька місяців, бо дешево краще ніж ніщо, а за три місяці з ремонтом та меблями нічого не трапиться. Потім буде все рахуватись, але потім. Інакше мені треба закривати квартиру, та продавати за що дають. Здавати, за що дають, короткий термін я згоден, продати ні.

Аркада то була цікава та прибуткова пригода. Постійно так "заробляти" не для мене.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 14:26

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:У меня гостинка купленная в начале 2021 года на сегодня 6% годовых приносит.
на момент покупки рентабельность была выше 10%.

Эт рентабельность посчитана с учетом ремонта и амортизации за 5..10лет?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 15:51

  Amethyst написав:
  UA написав:У меня гостинка купленная в начале 2021 года на сегодня 6% годовых приносит.
на момент покупки рентабельность была выше 10%.

Эт рентабельность посчитана с учетом ремонта и амортизации за 5..10лет?

Ремонт от прошлых хозяев.
Я туда 50 долларов после покупки вложил.
Амортизация у такого состояния ремонта конечно же есть, но она минимальна. Конкретно в моем случаи туда пойдет сток мебели и быт. техники из более дорогих квартир.
Мне сложно считать амортизацию в эконом сегменте (мало опыта), в бизнес классе она значительна.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 18:19

  UA написав:
  Хомякоид написав: Поподробнее, что по чем брали ?
Какие тех.моменты ?
Я так понимаю хрущ ?

В личку написал.

И мне тоже
Просто интересно
Заранее благодарю
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 18:27

  UA написав:
  hume написав:
  UA написав:[
При таких арендных ставках лендлорд должен уметь быть и сантехником и электриком и коллектором. Иначе расходы превысят доходы.
Подозреваю, что эконом сегмент будет сдаваться без бойлера, стиральной машины и тем более кондиционера.

100%.
Если в экономе что-то из девайсов выйдет из строя, то есть вероятность потратить пару аренд на замену условной стиралки/холодильника. Так что б/у техника заиграет новыми красками

Запасы БУ техники в рабочем состоянии не бесконечны.
В наше время, продавать на ОЛХ рабочую, беспроблемную технику за 30-50% исходной цены могут не только лишь все, мало кто может это делать.
Есть стиралка - бизнес класс
Кондиционер - премиум сегмент
Посудомойка - элит

А если ещё и горничная типа Надьки Грановской в 20 лет или хотя бы Дорофеевой нынешней прилагается со всеми плюхами за +500уе, как у нас арабы с мединститута сталинки в сереДине 90х снимали на Нагорке - так это уже не элит, это уже 7звёзд и алмазная карта СитиБанка.
Не для каждого возможность так пожить...
Правда только при Хомяка курсе в сотню с гаком, при курсе Зебры 55 мало кто из модельных девок за 30000грн будить начальника миньетом захочет.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 10:05

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:у вторинки нема собівартості.
што? квартиры людям достались бесплатно, так же им бесплатно сделались ремонты, спонсоры купили мебель и технику? Я не удивляюсь почему вы с такими идеями влезли в Аркаду. Тоже наверное думали что у первички нет себестоимости, поэтому застройщик обанкротится не может.

Яка може бути собівартість товара на "вторинному ринку"????
Скільки коштують б/в шуби, колготи чи електросамокати????
Стільки, скільки може дати покупець. :oops:
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 19:53

ребята а принято ли сейчас в Киеве заключать договор при аренде квартиры?
И какие документы можно требовать у арендодателя, что он может сдавать эту квартиру?

или как и прежде всё только на доверии?
uaprofi
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