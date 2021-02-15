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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 чер, 2022 13:41
Vlad442 написав:
у вторинки нема собівартості.
што? квартиры людям достались бесплатно, так же им бесплатно сделались ремонты, спонсоры купили мебель и технику? Я не удивляюсь почему вы с такими идеями влезли в Аркаду. Тоже наверное думали что у первички нет себестоимости, поэтому застройщик обанкротится не может.
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vitaliian
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Додано: Нед 12 чер, 2022 13:52
vitaliian написав: Vlad442 написав:
у вторинки нема собівартості.
што? квартиры людям достались бесплатно, так же им бесплатно сделались ремонты, спонсоры купили мебель и технику? Я не удивляюсь почему вы с такими идеями влезли в Аркаду. Тоже наверное думали что у первички нет себестоимости, поэтому застройщик обанкротится не может.
Ви доказуєте, що краще не здавати, чим здавати дуже дешево. Я готов здавати дешево кілька місяців, бо дешево краще ніж ніщо, а за три місяці з ремонтом та меблями нічого не трапиться. Потім буде все рахуватись, але потім. Інакше мені треба закривати квартиру, та продавати за що дають. Здавати, за що дають, короткий термін я згоден, продати ні.
Аркада то була цікава та прибуткова пригода. Постійно так "заробляти" не для мене.
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Vlad442
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Додано: Нед 12 чер, 2022 14:26
UA написав:
У меня гостинка купленная в начале 2021 года на сегодня 6% годовых приносит.
на момент покупки рентабельность была выше 10%.
Эт рентабельность посчитана с учетом ремонта и амортизации за 5..10лет?
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Amethyst
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Додано: Нед 12 чер, 2022 15:51
Amethyst написав: UA написав:
У меня гостинка купленная в начале 2021 года на сегодня 6% годовых приносит.
на момент покупки рентабельность была выше 10%.
Эт рентабельность посчитана с учетом ремонта и амортизации за 5..10лет?
Ремонт от прошлых хозяев.
Я туда 50 долларов после покупки вложил.
Амортизация у такого состояния ремонта конечно же есть, но она минимальна. Конкретно в моем случаи туда пойдет сток мебели и быт. техники из более дорогих квартир.
Мне сложно считать амортизацию в эконом сегменте (мало опыта), в бизнес классе она значительна.
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UA
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Додано: Нед 12 чер, 2022 18:19
UA написав: Хомякоид написав:
Поподробнее, что по чем брали ?
Какие тех.моменты ?
Я так понимаю хрущ ?
В личку написал.
И мне тоже
Просто интересно
Заранее благодарю
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барабашов
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Додано: Нед 12 чер, 2022 18:27
UA написав: hume написав: UA написав:
[
При таких арендных ставках лендлорд должен уметь быть и сантехником и электриком и коллектором. Иначе расходы превысят доходы.
Подозреваю, что эконом сегмент будет сдаваться без бойлера, стиральной машины и тем более кондиционера.
100%.
Если в экономе что-то из девайсов выйдет из строя, то есть вероятность потратить пару аренд на замену условной стиралки/холодильника. Так что б/у техника заиграет новыми красками
Запасы БУ техники в рабочем состоянии не бесконечны.
В наше время, продавать на ОЛХ рабочую, беспроблемную технику за 30-50% исходной цены могут не только лишь все, мало кто может это делать.
Есть стиралка - бизнес класс
Кондиционер - премиум сегмент
Посудомойка - элит
А если ещё и горничная типа Надьки Грановской в 20 лет или хотя бы Дорофеевой нынешней прилагается со всеми плюхами за +500уе, как у нас арабы с мединститута сталинки в сереДине 90х снимали на Нагорке - так это уже не элит, это уже 7звёзд и алмазная карта СитиБанка.
Не для каждого возможность так пожить...
Правда только при Хомяка курсе в сотню с гаком, при курсе Зебры 55 мало кто из модельных девок за 30000грн будить начальника миньетом захочет.
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барабашов
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Додано: Пон 13 чер, 2022 10:05
vitaliian написав: Vlad442 написав:
у вторинки нема собівартості.
што? квартиры людям достались бесплатно, так же им бесплатно сделались ремонты, спонсоры купили мебель и технику? Я не удивляюсь почему вы с такими идеями влезли в Аркаду. Тоже наверное думали что у первички нет себестоимости, поэтому застройщик обанкротится не может.
Яка може бути собівартість товара на "вторинному ринку"????
Скільки коштують б/в шуби, колготи чи електросамокати????
Стільки, скільки може дати покупець.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 19:53
ребята а принято ли сейчас в Киеве заключать договор при аренде квартиры?
И какие документы можно требовать у арендодателя, что он может сдавать эту квартиру?
или как и прежде всё только на доверии?
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uaprofi
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Додано: Пон 13 чер, 2022 20:28
uaprofi написав:
ребята а принято ли сейчас в Киеве заключать договор при аренде квартиры?
И какие документы можно требовать у арендодателя, что он может сдавать эту квартиру?
или как и прежде всё только на доверии?
Чем толще договор аренды, тем порядочнее и профессиональные арендодатель.
Паспорт и нотариально заверений витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно смотрите.
До войны любой желающий за 30 грн мог сделать сам витяг через дію.
Сейчас доступ всем желающим закрыли.
Ну главное! На арендодателя смотрите. С недоговороспособным человеком нет смысла вступать в договорные отношения.
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UA
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