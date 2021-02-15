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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2239224022412242
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 06:04

  UA написав:
  Хомякоид написав: Поподробнее, что по чем брали ?
Какие тех.моменты ?
Я так понимаю хрущ ?

В личку написал.


Можно продублировать в лс?
rjkz
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